Carlos Corberán: "Me dejo el alma y me desvivo como el primer día"

Carlos Corberán compareció este mediodía en la Ciutat Esportiva de Paterna, en la antesala del duelo de Copa de octavos de final contra el Burgos CF, con un discurso marcado por la imposibilidad de dejar de lado la situación del equipo en la Liga, decimoctavo, y el partido del domingo en Getafe. El técnico valencianista se mostró consciente del malestar social que rodea al Valencia —en zona de descenso y, con él mismo, señalado tras la goleada sufrida en Vigo—, pero se centró en el intento de ofrecer hechos, y no palabras, en los próximos partidos. "La afición lo que desea es ver ganar al Valencia CF".

"El entrenador se desvive, me dejo el alma", afirmó, reconociendo abiertamente el "dolor" que le provoca ver al equipo "donde nunca quiero", en zona de descenso. "El aficionado de lo que tiene ganas es de ver ganar partidos a su equipo. El entrenador se desvive, me dejo el alma, estoy con la energía desde el primer día. Con el dolor de ver al equipo donde nunca quiero, y muy responsabilizado para darle la vuelta", indicó en sala de prensa. Una frase que evidencia la frustración por la que atraviesa, pero también el deseo de revertir la crisis valencianista.

Corberán apuntó que se siente "muy responsabilizado para darle la vuelta" a la situación, en un contexto especialmente adverso tras los cánticos en contra recibidos en el aeropuerto de Manises, a la vuelta del humillante 4-1 de Balaídos a manos del Celta, y el clima de protesta vivido en Mestalla después del empate del pasado fin de semana frente al Elche (1-1).

En lo deportivo, Corberán subrayó el deseo de una reacción inmediata en el grupo, incluso, puso a Pepelu como ejemplo de compromiso y personalidad. Aunque insistió en que el foco más próximo está en la Copa del Rey frente al Burgos, dejó claro que el partido liguero ante el Getafe aparece ya en el horizonte como una cita clave: "Tenemos muchas ganas de obtener esa victoria necesaria".

La importancia del "volumen de ocasiones", ese es "el camino"

Además, el técnico considera que el grupo está vivo y con opciones de dar la vuelta al momento actual. De hecho, recalcó que el mayor "volumen de ocasiones de peligro generado contra el Elche", añadiendo que "ese es el camino". "En los análisis de los partidos es muy importante evr el volumen de ocasiones generadas y concedidas, así como la peligrosidad de esas ocasiones. Ante el Elche, el análisis interno que tenemos es que llegamos a 11 aproximaciones por solo una de ellos en el primer tiempo, un centro que no acertaron a rematar, y el gol de la segunda mitad", valoró.

Carlos Corberán detalló la expectativa de gol de uno y otro conjunto, un 1,98 por parte del Valencia, y solo un 0,16 del Elche. "El camino es es ese, generar, aunque con el objetivo de tratar de aprovechar las ocasiones. Es clave producir volumen y minimizar el del rival, pero el fútbol lo marca el acierto... y ellos, con mucho menos, acertaron lo mismo que nosotros", terminó.