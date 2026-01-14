Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Corberán da la última hora del Valencia antes de jugar contra el Burgos

El técnico de Cheste ofrecerá a partir de las 13:30 la rueda de prensa previa al choque del Valencia CF en El Plantío, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la última hora del equipo, los lesionados, el mercado de fichajes y la propia competición. Síguela en directo en SUPER.

Carlos Corberán, en la rueda de prensa

Carlos Corberán, en la rueda de prensa / JM López

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

Carlos Corberán es muy consciente del mal momento que atraviesa el equipo, situado en puestos de descenso. Pero también del valor que la afición le da a la Copa del Rey, sobre todo al tener la 'suerte' de disputar el duelo de octavos frente a uno de los supervivientes de LaLiga Hypermotion: el Burgos.

El técnico de Cheste ofrecerá a partir de las 13:30 la rueda de prensa previa al choque del Valencia CF en El Plantío, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la última hora del equipo, los lesionados, el mercado de fichajes y la propia competición. Síguela en directo en SUPER.

Sigue la rueda de prensa de Corberán en directo:

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents