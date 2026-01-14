Directo | Corberán da la última hora del Valencia antes de jugar contra el Burgos

Carlos Corberán es muy consciente del mal momento que atraviesa el equipo, situado en puestos de descenso. Pero también del valor que la afición le da a la Copa del Rey, sobre todo al tener la 'suerte' de disputar el duelo de octavos frente a uno de los supervivientes de LaLiga Hypermotion: el Burgos.

El técnico de Cheste ofrecerá a partir de las 13:30 la rueda de prensa previa al choque del Valencia CF en El Plantío, respondiendo a las preguntas de los periodistas sobre la última hora del equipo, los lesionados, el mercado de fichajes y la propia competición. Síguela en directo en SUPER.

Sigue la rueda de prensa de Corberán en directo:

Más movimientos con salidas y llegadas. A día de hoy la situación es que tenemos una licencia libre y estamos en trámites para una segunda por Diakhaby.

Fichar un central antes del Getafe. Es de urgencia traer uno por la lesión de Diakhaby y estamos a la espera.

Mal horario de Copa contra el Valencia. Vamos a centrarnos en competir el partido. Pero es difícil de comprender esto, ya que estaba fijado el partido previo y posterios. No descansar mím¡nimo 72 horas no es lo ideal.

Llega Corberán, empezamos...

Bajas. Thierry se suma a las bajas tras el último partido. También tiene molestias Dani Raba, así que es duda para el choque

