Los cinco centrales que la IA sugiere al Valencia CF

El Valencia CF vive días de urgencia en el mercado. La lesión de Mouctar Diakhaby ha dejado al equipo corto de efectivos en el eje de la zaga y ha obligado a la dirección deportiva a acelerar la búsqueda de un defensa central. El propio Carlos Corberán lo reconoció públicamente en rueda de prensa: “No ha cambiado la situación, es de urgencia por la lesión de Diakha. Estoy a la espera de que se produzca”.

En ese contexto, y más allá de nombres concretos que ya han salido a la palestra (como Justin de Haas, uno de los centrales que maneja el club tal y como desveló Superdeporte), la plataforma de métricas y análisis futbolístico Olocip_lab ha elaborado un informe apoyado en inteligencia artificial para identificar qué tipo de central necesita el Valencia CF y qué perfiles del mercado se ajustan mejor a su realidad actual.

Un análisis con IA adaptado al Valencia de Corberán

El modelo de Olocip tiene acceso a datos de más de 100 ligas profesionales y no se limita a evaluar rendimiento aislado. El algoritmo contextualiza cada perfil según el estilo de juego del equipo, la situación de la plantilla y las condiciones del mercado. En este caso, se han aplicado filtros claros: jugadores que finalizan contrato en junio y con una edad máxima de 30 años, un aspecto clave para un club condicionado por el límite salarial y la sostenibilidad económica.

El resultado es una lista de cinco centrales que, por rendimiento y encaje táctico, aparecen como las mejores opciones posibles para el Valencia CF.

El Sanganté, el perfil con mayor proyección

El nombre que encabeza el informe es El Sanganté, central del Le Havre, de solo 23 años. Según la inteligencia artificial de Olocip, es el jugador con mejor rendimiento global del listado, especialmente por su capacidad para manejar el balón y progresar en conducción, donde alcanza una valoración de 82.

Arouna Sanganté futbolista de Le Havre / Instagram

Su perfil encaja con un Valencia que necesita salir limpio desde atrás y ganar metros sin rifar la posesión. Eso sí, el propio modelo señala su punto débil: es el central con menor capacidad defensiva pura entre los analizados. A cambio, ofrece liderazgo y margen de crecimiento, algo que no pasa desapercibido teniendo en cuenta que ya es capitán de su equipo pese a su juventud. En un pasado, fue pretendido por el Sevilla FC.

Kaïboué, el central más completo del informe

Si el Valencia busca equilibrio, Kaïboué (Amiens, 27 años) aparece como una opción muy sólida. Es el jugador más creativo en la distribución, con valores sobresalientes en cambios de juego (99), pases filtrados (97) y centros (98). Un perfil poco habitual en un central, pero muy útil para un equipo que quiere activar rápido a sus extremos.

Kaiboué defensor del Amiens SC / Instagram

Defensivamente también destaca: lidera el total de acciones defensivas (90) y sobresale en anticipación, lo que lo convierte en el perfil más completo del análisis. Un central capaz de sumar tanto con balón como sin él.

Behounek, el especialista en recuperación

Otro de los nombres que propone la inteligencia artificial es Behounek (Willem II, 28 años). Su fortaleza principal está clara: es el líder absoluto en recuperaciones de balón, con una valoración de 100, y también sobresale en la disputa de segundas jugadas (87).

Behounek defensor del Willem II / Instagram

No es solo un central destructivo. El modelo destaca su solvencia para iniciar la construcción desde atrás y su buen manejo del balón para superar presiones, algo fundamental en partidos donde el Valencia sufre en campo propio.

Brackelmann, físico, zurdo y con matices

Brackelmann (Paderborn 07, 26 años) aparece como un perfil muy completo en ambos lados del campo. Destaca por su presencia física y su aportación en el juego aéreo (79), tanto en defensa como en ataque. Además, es zurdo, una característica poco habitual y muy valorada para equilibrar la salida de balón.

Brackelmann central del Paderborn 07 / Instagram

Su capacidad para realizar cambios de juego (95) le da versatilidad, aunque el informe también señala un punto importante: no tiene experiencia en primera división, un factor a tener en cuenta en un club con la presión histórica del Valencia CF.

Dammers, fiabilidad y rendimiento sostenido

Cierra la lista Dammers (Randers, 30 años), el más veterano del grupo. Destaca por su excelente capacidad de recuperación (85) y su solidez defensiva general. Aporta fiabilidad y experiencia, además de una contribución notable en la construcción, especialmente a través del pase vertical.

Dammers defensor del Randers / Instagram

No es un central de gran proyección, pero sí una opción de rendimiento inmediato, algo que el Valencia puede necesitar ante la urgencia actual.

IA, datos y realidad de mercado

El informe de Olocip_lab no pretende vender soluciones milagro, sino aportar contexto y datos objetivos en un mercado cada vez más complejo. La inteligencia artificial señala perfiles que encajan en el Valencia de Corberán, pero la decisión final dependerá, como siempre, de la viabilidad económica, la rapidez de la operación y la adaptación al fútbol español. Con Diakhaby fuera y la necesidad reconocida públicamente, el Valencia CF se mueve entre la urgencia y la prudencia. La IA ya ha hecho su parte; ahora le toca al club convertir los datos en una solución real para el césped.