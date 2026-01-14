¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados

El Valencia CF tiene que superar este jueves al Burgos en El Plantío si quiere superar los octavos de final de Copa del Rey y seguir adelante en el torneo. ¿Cuándo conocería a su próximo rival? El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el lunes197 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas.

Todos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. Los de Corberán, en plena crisis de resultados, tendrían que disputar dicho choque días después de medirse al Betis en La Cartuja y al Real Madrid en Mestalla. En este nuevo sorteo se mantiene también el criterio donde los equipos de inferior categoría (si los hubiera) siempre jugarán el partido en su estadio ante los equipos de superior categoría. Recordemos que esta ronda seguirá siendo a partido único y sólo semifinales tendrá duelo de ida y vuelta.

El Valencia CF celebrando un tanto en la victoria copera ante el Sporting de Gijón en El Molinón / RRSS Valencia CF

Resultados y equipos clasificados

La competición sigue adelante y ya tienen billete para la siguiente ronda tres equipos que sufrieron de lo lindo para superar a sus rivales. El Athletic Club tuvo fortuna para imponerse a una sorprendente Cultural Leonesa. El partido terminó 3-4 gracias a un gol de penalti de Unai Gómez en la prórroga. El Atlético de Madrid necesitó del solitario gol de Griezmann para superar al Deportivo de La Coruña en Riazor y la Real Sociedad fue capaz de empatar en el descuento y superar en los penaltis a un Osasuna que dejó escapar el pase tras ir dominando 0-2. Todavía quedan duelos por disputarse:

Cultural Leonesa - Athletic Club

Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid

Real Sociedad - Osasuna

- Osasuna Albacete - Real Madrid

Alavés - Rayo Vallecano

Betis - Elche CF

Burgos - Valencia CF

Racing de Santander - FC Barcelona

¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey por TV y online?

El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra del mismo con una cobertura previa especial. Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Superdeporte, también te lo contaremos online con nuestro directo minuto a minuto con todos los emparejamientos que departe el sorteo.