¿Cuándo es el sorteo de cuartos de Copa del Rey? Fecha, dónde ver y equipos clasificados
Todos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero
El Valencia CF tiene que superar este jueves al Burgos en El Plantío si quiere superar los octavos de final de Copa del Rey y seguir adelante en el torneo. ¿Cuándo conocería a su próximo rival? El sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-26 se celebrará el lunes197 de enero de 2026 en la sede de la RFEF en la Ciudad de las Rozas.
Todos los enfrentamientos de cuartos de final de la Copa del Rey se disputarán entre los días 3, 4 y 5 de febrero. Los de Corberán, en plena crisis de resultados, tendrían que disputar dicho choque días después de medirse al Betis en La Cartuja y al Real Madrid en Mestalla. En este nuevo sorteo se mantiene también el criterio donde los equipos de inferior categoría (si los hubiera) siempre jugarán el partido en su estadio ante los equipos de superior categoría. Recordemos que esta ronda seguirá siendo a partido único y sólo semifinales tendrá duelo de ida y vuelta.
Resultados y equipos clasificados
La competición sigue adelante y ya tienen billete para la siguiente ronda tres equipos que sufrieron de lo lindo para superar a sus rivales. El Athletic Club tuvo fortuna para imponerse a una sorprendente Cultural Leonesa. El partido terminó 3-4 gracias a un gol de penalti de Unai Gómez en la prórroga. El Atlético de Madrid necesitó del solitario gol de Griezmann para superar al Deportivo de La Coruña en Riazor y la Real Sociedad fue capaz de empatar en el descuento y superar en los penaltis a un Osasuna que dejó escapar el pase tras ir dominando 0-2. Todavía quedan duelos por disputarse:
- Cultural Leonesa - Athletic Club
- Deportivo de La Coruña - Atlético de Madrid
- Real Sociedad - Osasuna
- Albacete - Real Madrid
- Alavés - Rayo Vallecano
- Betis - Elche CF
- Burgos - Valencia CF
- Racing de Santander - FC Barcelona
¿Dónde ver el sorteo de Copa del Rey por TV y online?
El sorteo podrá seguirse en directo a través de Teledeporte y Movistar Plus+, que ofrecerán la señal íntegra del mismo con una cobertura previa especial. Además, se podrá ver online y en directo también en el canal oficial de Youtube de la Real Federación Española de Fútbol. Desde Superdeporte, también te lo contaremos online con nuestro directo minuto a minuto con todos los emparejamientos que departe el sorteo.
- El Valencia CF traspasa gratis a Gurendal a la primera división de Noruega
- Justin De Haas, un central de consenso para el Valencia
- Gabriel Paulista se emociona con su nuevo equipo
- Justin de Haas, central zurdo encima de la mesa del Valencia CF
- Fichaje de altura para el Valencia Basket
- La extaronja Alba Torrens ya tiene nuevo equipo
- Negociación activa por Justin de Haas
- El vídeo con Mbappé que condenó a Xabi Alonso