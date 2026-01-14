Corberán pone de ejemplo "los huevos de Pelelu"

Carlos Corberán ha puesto en valor la personalidad de Pepelu durante la rueda de prensa previa al partido de Copa del Rey contra el Burgos CF en El Plantío. El técnico del Valencia CF ha elogiado la valentí de su jugador al asumir la responsablidad de lanzar el penalti contra el Elche en Mestalla después de su error en Vigo.

"Los penaltis los trabajamos de forma regular, pero es imposible replicar en un entrenamiento lo que pasa en un partido. El ejemplo es la personalidad y huevos que tuvo Pepelu el último partido. Venir de uno fallado y estar en el descuento en Mestalla y lanzar como lo lanzó me puso muy orgulloso", decía el técnico con orgullo de su jugador, que se ha convertido en uno de los futbolistas más regulares de las últimas semanas.

En las últimas jornadas, en plena crisis de fútbol y resultados, Pepelu se ha consolidado como uno de los jugadores más fiables y de las piezas más determinantes del Valencia CF. A pesar de los problemas en el juego del equipo, el centrocampista ha aportado equilibrio y orden en la medular y ha asumido galones en los momentos clave, demostrando personalidad y liderazgo en un contexto de máxima exigencia.

Su impacto también se ha reflejado en acciones decisivas. Ya sea a balón parado o llegando desde segunda línea, Pepelu ha aportado peligro y ha sabido aparecer cuando el Valencia más lo necesitaba. Esa capacidad para asumir responsabilidad en momentos concretos ha reforzado su papel dentro del vestuario y sobre el césped.

La portería

Corberán se ha 'mojado' con Pepelu, pero no ha querído desvelar quien será el portero este jueves en El Plantío: Stole Dimitrievski o Cristian Rivero. "Por encima del portero que juegue, tengo confianza en ambos", ha respondido