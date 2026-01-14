Duda de última hora para el Burgos-Valencia de la Copa del Rey

Carlos Corberán no gana para contratiempos esta temporada. El técnico del Valencia CF ha desvelado este mediodía que cuenta con una duda de última hora para enfrentarse al Burgos este jueves a las 21:00 horas en El Plantío en la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey. El de Cheste tiene la duda de Dani Raba por culpa de unas molestias musculares en el soleo. Así la ha confirmado en sala de prensa:

"Thierry está lesionado y se suma a las bajas tras el último partido. También tiene molestias Dani Raba, así que es duda para el choque, estamos a la espera de los servicios médicos, está haciéndose pruebas y tratamiento", aseguraba el entrenador blanquinegro en el media center de la ciudad deportiva de Paterna.

No todo han sido malas noticias esta mañana. La principal noticia llegó con el regreso de José Luis Gayà y César Tárrega, que volvieron a ejercitarse con el grupo. Ambos futbolistas completaron el trabajo junto al resto de sus compañeros, dejando atrás sus leves molestias tras la gestión de esfuerzos que ha hecho con ellos el 'staff' de Corberán.

Tárrega está disponible para jugar de inicio si el técnico lo considera oportuno, mientras que Gayà arrancará desde el banquillo. "Gayà y Cesar arrastraban molestias y lo que hacemos es dosificar el entrenamiento. César ha entrenado con normalidad y Gayà ha dosificado más y mañana en principio no empezará de inicio".