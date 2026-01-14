Horario y dónde ver el Burgos-Valencia de Copa del Rey

Turno para la Copa del Rey. El Valencia CF disputa este jueves su partido de octavos de final, en busca de su pase a cuartos, ante el Burgos en El Plantío, en lo que puede considerarse una eliminatoria trampa. La competición copera ofrece un escenario nuevo y especial para ambos clubes pues para el Burgos el cruce supone una oportunidad histórica de medirse a un rival de máximo nivel y seguir haciendo camino en una competición que siempre reserva espacio para la ilusión, mientras que en el caso de los de Corberán, es una nueva cita con un torneo que forma parte de su identidad y en el que ha firmado algunas de las páginas más brillantes de su historia, aunque el encuentro no llega en el mejor momento deportivo, con el equipo cuestionado en LaLiga y en puestos de descenso.

Cruce atractivo e inédito

Burgos CF y Valencia se enfrentarán por primera vez en la historia de la Copa del Rey. Se trata de una eliminatoria que invita a mirar al pasado para contextualizar un duelo entre dos clubes con trayectorias muy distintas porque aunque nunca antes se habían medido en Copa, sí han compartido escenario en competición liguera.

Ambos equipos, con todas las denominaciones posibles en el caso de los castellanos, se han enfrentado en diecinueve partidos oficiales, todos ellos en liga, principalmente durante las décadas en las que el desaparecido Real Burgos y el Valencia militaron en primera división. El balance histórico favorece al Valencia con nueve victorias frente a cinco triunfos de los burgaleses y cinco empates. Los enfrentamientos resultaron muy equilibrados, especialmente en El Plantío, donde los locales siempre se hicieron fuertes ante un rival de peso histórico y gran tradición.

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, habla al grupo antes del comienzo de la sesión. / VCF Media

Horario y dónde ver el partido

El encuentro entre Burgos y Valencia de octavos de final de la Copa del Rey se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El choque, que se disputa en el estadio Municipal de El Plantío de Burgos, podrá verse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es