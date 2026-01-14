Ramis: "El empuje y el aliento de nuestra afición será la clave"

Luis Miguel Ramis, entrenador del Burgos, ve a su equipo "preparado" para hacer frente al reto de los octavos de final de la Copa del Rey ante el Valencia. El técnico del rival del conjunto valencianista destaca la "ilusión" que hay en la plantilla y espera "competir y poner las cosas difíciles ante un gran rival". "Nos lo hemos ganado y queremos aprovecharlo. Nos sentimos con confianza y vamos con la idea de ganar", confesó el entrenador, que cuenta para este encuentro copero con toda su plantilla disponible, aunque anuncia que habrá cambios en el once titular: "Tenemos alternativas y cuando acabe este partido ya pensaremos en el domingo. A alguno lo cuidaremos y jugaremos con lo que necesite el partido. El foco está puesto en este partido y elegiremos a los mejores 22".

El técnico del Burgos ha hecho referencia en su rueda de prensa a su rival por un puesto en cuartos de final: el Valencia CF. El entrenador recuerda la calidad del conjunto que dirige Carlos Corberán, tanto a nivel colectivo como individual y por eso, remarca, "habrá que jugar con concentración y agresividad. No me dice nada que estén en descenso, ellos van a tener mucho nivel".

El técnico tiene a toda la plantilla disponible. / Burgos CF

Espera un campo lleno

"Esperamos el campo lleno y si no llenamos es que algo hemos hecho mal. Es un rival histórico, con muchos títulos. Es un transatlántico", confiesa Ramis, que quiere que en en este partido "pasen cosas que nosotros queremos. Cuando no tengamos el balón habrá fases defensivas largas, lógicas ante un equipo de Primera División. Por eso hay que cometer pocos errores. Y en la fase ofensiva queremos tener nuestro peso, aprovechar los espacios; tener recursos para hacer daño al rival en diferentes contextos. Si nos equivocamos no nos perdonarán".