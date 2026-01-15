Alineaciones probables del Burgos - Valencia CF de Copa del Rey
El cuadro de Corberán realizará algunas rotaciones, muchas de ellas forzosas por las lesiones de varios jugadores importantes
El Valencia CF llega al frío El Plantío con la necesidad de imponerse al Burgos CF en el cruce de octavos de final de la Copa del Rey. El pésimo momento del equipo en LaLiga no cambiará de manera directa con lo que ocurra en tierras burgalesas, pero puede ser un antes y un después para Corberán y los suyos.
El Burgos espera a los valencianos en un duelo inédito en esta competición con el sueño de hacer historia y pasar a los cuartos de final de la Copa del Rey, tras deshacerse previamente de otro "primera" como el Getafe.
Para el encuentro copero, Corberán no podrá contar con los lesionados de larga duración Agirrezabala, Diakhaby y Thierry, pero tampoco con Dani Raba, baja de última hora en la convocatoria. Por contra, se llevará a los canteranos Vicent Abril, Rubo Iranzo y Alejandro Panach.
Alineaciones probables del Burgos CF - Valencia CF de Copa del Rey
Burgos CF: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Atienza, Morante; Íñigo Córdoba, Curro y Mario González.
Valencia CF: Dimitrievski; Iranzo, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Almeida, Ramazani; Danjuma y Sadiq.
