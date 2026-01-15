Directo: Burgos CF – Valencia CF | Copa del Rey: minuto a minuto del partido en vivo

El Valencia CF afronta una nueva eliminatoria de la Copa del Rey ante el Burgos CF en El Plantío, con el objetivo de evitar sorpresas y seguir avanzando en el torneo del KO. Sigue aquí el partido en directo con la narración minuto a minuto, goles, cambios y las principales jugadas del encuentro.

Las claves del Burgos CF – Valencia CF

El Valencia se juega más que un pasaporte a los cuartos de final de la Copa donde ya están Albacete, Alavés, Real Sociedad, Athletic, Atlético y Betis. Ni el entrenador ni la plantilla están en disposición de perder más crédito. La situación es límite. El equipo, señalado por la afición tras las decepciones contra el Celta y el Elche, está obligado a ganar al equipo burgalés para seguir vivo en la competición del KO y de paso reforzar los niveles de confianza y autoestima de cara a Getafe. Solo vale ganar. Como contra el Maracena, el Cartagena y el Sporting de Gijón. Los tres rivales que el Valencia dejó atrás en el camino. El objetivo es estar el lunes en el sorteo de los cuartos de final con otros siete equipos. De ser así, el Valencia estará a noventa minutos de unas semifinales de Copa. Algo impensable viendo en devenir de la temporada.

El Valencia CF prepara el duelo ante el Burgos CF con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Rey. / JM López

📋 Alineaciones probables del Burgos CF – Valencia CF

El Burgos-Valencia será un partido de oportunidades para los futbolistas de la plantilla sin protagonismo en los onces titulares de Corberán. Es el caso de Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaria, Largie Ramazani, Eray Cömert e incluso el propio Javi Guerra. La Copa también puede abrir la puerta de la titularidad a los canteranos Rubén Iranzo y Alejandro Panach. El técnico no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby. Además, Dani Raba también es baja por unas inoportunas molestias musculares en el sóleo. César Tárrega y José Luis Gayà, por su parte, viajan con ligeras molestias y apuntan al banquillo. Jesús Vázquez volverá a ser el dueño del lateral izquierdo. La incógnita no resuelta por el entrenador en sala de prensa está en la portería: ¿Dimitrievski o Rivero? El macedonio parte con ventaja como en El Molinón.

Posibles alineaciones del Burgos CF – Valencia CF en la eliminatoria de Copa del Rey. / RRSS Valencia CF

Alineación probable del Burgos CF:

Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Atienza, Morante; Íñigo Córdoba, Curro y Mario González.

Alineación probable del Valencia CF:

Dimitrievski; Iranzo, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Almeida, Ramazani; Danjuma y Sadiq .

🕒 Horario y dónde ver el Burgos CF – Valencia CF

El encuentro entre Burgos y Valencia de octavos de final de la Copa del Rey se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El choque, que se disputa en el estadio Municipal de El Plantío de Burgos, podrá verse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es

De Manzanedo y Tendillo a Aduriz Pepe Manzanedo ocupa un lugar especial entre esos jugadores de trayectorias compartidas. Nacido en Burgos en 1956, comenzó su carrera en el Burgos, debutando con apenas 17 años y su rendimiento bajo los palos atrajo pronto la atención del Valencia, donde llegó en 1977 y se convirtió en uno de los porteros más destacados de la época y de la historia del Valencia CF . Con el Valencia conquistó la Copa del Rey de 1979 y la Recopa de Europa 1979-80, además de hacerse con el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la Primera División. Manzanedo también tuvo la oportunidad de debutar con la selección española, consolidando así su carrera a nivel nacional e internacional, y tras su paso por el club ché, continuó jugando en Valladolid, Sabadell y Cultural Leonesa. Otro sin duda es Miguel Tendillo, defensa central valenciano que se consolidó como un pilar en la defensa ché, disputando más de 200 partidos en Primera División y contribuyendo al éxito del equipo en competiciones nacionales e internacionales. Además, hacia el final de su carrera, Tendillo aportó toda su experiencia al Real Burgos CF, donde su liderazgo y solidez defensiva fueron claves para el equipo. El más reciente ha sido Aritz Aduriz , quién pisó El Plantío cuando aún era un joven 22 años en busca del fútbol profesional y en el Valencia militó dos temporadas para finiquitar una carrera de éxito en el Athletic.

¡VAMOS CON EL ONCE DEL VALENCIA CF! Valencia CF: Dimitrievski; Iranzo, Cömert, Tárrega, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Almeida, Ramazani; Diego López y Sadiq.

¡YA TENEMOS EL ONCE OFICIAL DE BURGOS!

¡EN UNOS MINUTOS SABREMOS YA LOS ONCES OFICIALES DE BURGOS Y VALENCIA CF!

Andrés García La Copa del Rey es sagrada. Nunca molesta. El Valencia CF no puede permitirse el lujo de tirar la eliminatoria por muy crítica que sea la clasificación en Liga con el equipo en puestos de descenso a segunda división. Sobre todo si la eliminatoria a partido único es contra un rival de inferior categoría como el Burgos CF de LaLiga Hypermotion. Los de Carlos Corberán están obligados a tomarse el partido en serio y regresar a casa con el billete a cuartos de final aunque el once titular de esta noche (21:00 horas) esté plagado de jugadores no habituales como planea el entrenador. Da lo mismo. Los suplentes están capacitados para ganar en El Plantío, pasar a la siguiente ronda y sobre todo honrar un escudo demasiado denigrado durante los últimos años de la 'era Meriton'. El Valencia hoy no puede ser el hazmerreír del fútbol español en Copa. La afición no se merece pasar más vergüenzas. Bastante tiene con la Liga. Jesús Vázquez busca una pelota en el Cartagena - Valencia de Copa del Rey / Iván Urquizar - La Opinión de Murcia