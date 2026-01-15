Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Directo: Burgos CF – Valencia CF | Copa del Rey: minuto a minuto del partido en vivo

El Valencia CF busca seguir vivo en la Copa del Rey ante un Burgos combativo en El Plantío, en un duelo a partido único cargado de tensión

Directo | Burgos – Valencia CF | Copa del Rey, resultado y minuto a minuto

Directo | Burgos – Valencia CF | Copa del Rey, resultado y minuto a minuto

Iván Carsí

Iván Carsí

El Valencia CF afronta una nueva eliminatoria de la Copa del Rey ante el Burgos CF en El Plantío, con el objetivo de evitar sorpresas y seguir avanzando en el torneo del KO. Sigue aquí el partido en directo con la narración minuto a minuto, goles, cambios y las principales jugadas del encuentro.

Las claves del Burgos CF – Valencia CF

El Valencia se juega más que un pasaporte a los cuartos de final de la Copa donde ya están Albacete, Alavés, Real Sociedad, Athletic, Atlético y Betis. Ni el entrenador ni la plantilla están en disposición de perder más crédito. La situación es límite. El equipo, señalado por la afición tras las decepciones contra el Celta y el Elche, está obligado a ganar al equipo burgalés para seguir vivo en la competición del KO y de paso reforzar los niveles de confianza y autoestima de cara a Getafe. Solo vale ganar. Como contra el Maracena, el Cartagena y el Sporting de Gijón. Los tres rivales que el Valencia dejó atrás en el camino. El objetivo es estar el lunes en el sorteo de los cuartos de final con otros siete equipos. De ser así, el Valencia estará a noventa minutos de unas semifinales de Copa. Algo impensable viendo en devenir de la temporada.

El técnico del Valencia CF, Carlos Corberán, antes del partido ante el Celta.

El Valencia CF prepara el duelo ante el Burgos CF con el objetivo de seguir avanzando en la Copa del Rey. / JM López

📋 Alineaciones probables del Burgos CF – Valencia CF

El Burgos-Valencia será un partido de oportunidades para los futbolistas de la plantilla sin protagonismo en los onces titulares de Corberán. Es el caso de Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaria, Largie Ramazani, Eray Cömert e incluso el propio Javi Guerra. La Copa también puede abrir la puerta de la titularidad a los canteranos Rubén Iranzo y Alejandro Panach. El técnico no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby. Además, Dani Raba también es baja por unas inoportunas molestias musculares en el sóleo. César Tárrega y José Luis Gayà, por su parte, viajan con ligeras molestias y apuntan al banquillo. Jesús Vázquez volverá a ser el dueño del lateral izquierdo. La incógnita no resuelta por el entrenador en sala de prensa está en la portería: ¿Dimitrievski o Rivero? El macedonio parte con ventaja como en El Molinón.

Cristian Rivero en la actualidad como jugador del Valencia CF

Posibles alineaciones del Burgos CF – Valencia CF en la eliminatoria de Copa del Rey. / RRSS Valencia CF

Alineación probable del Burgos CF:

Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian Miguel; David González, Atienza, Morante; Íñigo Córdoba, Curro y Mario González.

Alineación probable del Valencia CF:

Dimitrievski; Iranzo, Cömert, Copete, Jesús Vázquez; Santamaría, Javi Guerra, Almeida, Ramazani; Danjuma y Sadiq.

🕒 Horario y dónde ver el Burgos CF – Valencia CF

El encuentro entre Burgos y Valencia de octavos de final de la Copa del Rey se disputa este jueves 15 de enero a las 21:00 horas. El choque, que se disputa en el estadio Municipal de El Plantío de Burgos, podrá verse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga. También puedes seguir el minuto a minuto en la web de Superdeporte.es

Actualizar

TEMAS

