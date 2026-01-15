Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Carlos Corberán habla tras la Copa del Rey: "Lo importante es estar en ese grupo de 8 equipos"

Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF tras la victoria en El Plantío sobre el Burgos

Carlos Corberán y Luis Miguel Ramis se saludan antes del Burgos - Valencia de Copa del Rey

Carlos Corberán y Luis Miguel Ramis se saludan antes del Burgos - Valencia de Copa del Rey / EFE

Ismael Bocanegra

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents