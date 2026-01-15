En Directo
Carlos Corberán habla tras la Copa del Rey: "Lo importante es estar en ese grupo de 8 equipos"
Sigue las palabras del entrenador del Valencia CF tras la victoria en El Plantío sobre el Burgos
Finaliza la rueda de prensa de Carlos Corberán del Burgos CF - Valencia CF de los octavos de Copa del Rey. Gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa un día más. ¡Hasta la próxima!
Expectativas de copa
Lo importante es estar en ese grupo de 8 equipos. Es una competición que es tradicion en el Valencia CF, la queremos competir con exigencia. Ahora nuestra cabeza esta puesta al 1000 % en el partido contra el Getafe y competir con el mayor rendimiento posible.
Buen rendimiento del partido
Hay veces que los resultados pueden exagerar las valoraciones que hacemos de los partidos. Tanto hoy como otros días. Los días que el equipo no consigue el resultado muchas veces tambien hace cosas bien.
Situación central
Ha sido una perdida dolorosa, tanto a nivel anímico como posicional. El club sabe que es una incorporación necesaria, ojalá sea lo antes posible. El club tiene que manejar las distintas situaciones del mercado.
Cánticos de "a segunda"
Nosotros nos centramos en el juego y en lo que pasa en el, eso es lo realmente importante.
Sabemos de lo traicionera que puede ser esta competición. Lo vimos ayer con el Real Madrid. No ha sido un trámite ni un partido placentero, el equipo ha tenido que sufrir.
Que significa la victoria
Refuerza la confianza. Estamos haciendo una competición copera seria. Es verdad que nos hemos enfrentado a equipos de menor categoria pero ya hemos visto que es muy complicado ganarle a estos equipos tambien.
Dupla Sadiq- Ramazani
Sadiq le ha dado mucha continuidad a los balones y ha metido su primer gol. Ramazani también ha tenido un aporte positivo, como todos sus compañeros, para conseguir la victoria.
Estaba decidido que Tárrega jugara 45 minutos y Copete los otros 45. Hemos demostrado que la competición es importante para nosotros y eso deja un sabor positivo.
Iranzo
Esta en dinamica desde pretemporada. Destaca por su personalidad y caracter, es un chico extraordinario que viene desde la academia. Me gusta que esté con nosotros.
