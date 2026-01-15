Catalá: "No toleraré incumplimientos en el Nou Mestalla"

Un año año después de que se reiniciaran las obras del Nou Mestalla, la alcaldesa de València, María Josá Catalá, se ha pronunciado sobre los trabajos que se llevan desarrollando estos meses en el coliseo de la Avenida de las Cortes Valencianas, donde ha advertido que no tolerará “incumplimientos” ni “un solo día”.

La mandataria popular, en una entrevista a la Cadena Cope, ha reconocido tras el pequeño avance de las obras que “no puedo decir que esté satisfecha”, pero ha admitido que observa “atentamente lo que pasa, en lo que parece que, de momento, andamos”.

Desconfianza lógica

Ahora bien, la alcaldesa ha alertado que será “muy, muy, muy exigente” con el cumplimiento de los plazos establecidos, pero “no porque” la construcción del nuevo Mestalla “sea un tema muy mediático”, sino, ha asegurado Catalá, “porqué ha habido mucho tiempo de incumplimiento previo que genera una sensación de desconfianza lógica”.

VCF

En este sentido, María José Catalá ha advertido que será “determinante en los incumplimientos” y ha sentenciado que “no los voy a tolerar ni un solo día”, al tiempo que ha matizado que “de momento, no se están produciendo”. Así, ha concluido que “se mantendrá observante a lo que pasa”.

La hoja de ruta en 2026

En enero del pasado año, 16 años después de que quedarán paralizadas, se reanudaron las obras en el Nou Mestalla. Durante la primera parte de 2025 se desarrollaron tareas de adecuación de la parcela, así como testeos, pruebas de durabilidad y conservación, trabajos de subsanamiento y puesta a punto de la estructura de hormigón (refuerzos estructurales, grietas y fisuras, acondicionamientos, accesos, núcleos de escaleras, reparaciones del graderío y pétalos de la grada superior…). También se iniciaron trabajos de arquitectura interior y albañilería en plantas bajas y sótanos. A finales de año se iniciaron los trabajos de instalación del primer pilar de la futura cubierta .

El montaje del primer pilar de la cubierta del Nou Mestalla. / JM LOPEZ

Para este ejercicio, está prevista una nueva fase de construcción marcado por el inicio de los trabajos de hormigón y montaje de escaleras exteriores. También quna batería de trabajos que tendrán que ver con la fachada, albañilería de plantas superiores, carpintería de aluminio, metálica y de madera, revestimientos, cerrajería, cubiertas e impermeabilización, instalaciones y torres de acceso, entre otros. Además, se mantiene el avance del proceso de instalación de la cubierta que finalizará en 2027.

