La Copa nunca molesta en el Valencia CF

La Copa del Rey es sagrada. Nunca molesta. El Valencia CF no puede permitirse el lujo de tirar la eliminatoria por muy crítica que sea la clasificación en Liga con el equipo en puestos de descenso a segunda división. Sobre todo si la eliminatoria a partido único es contra un rival de inferior categoría como el Burgos CF de LaLiga Hypermotion. Los de Carlos Corberán están obligados a tomarse el partido en serio y regresar a casa con el billete a cuartos de final aunque el once titular de esta noche (21:00 horas) esté plagado de jugadores no habituales como planea el entrenador. Da lo mismo. Los suplentes están capacitados para ganar en El Plantío, pasar a la siguiente ronda y sobre todo honrar un escudo demasiado denigrado durante los últimos años de la 'era Meriton'. El Valencia hoy no puede ser el hazmerreír del fútbol español en Copa. La afición no se merece pasar más vergüenzas. Bastante tiene con la Liga.

El Valencia se juega más que un pasaporte a los cuartos de final de la Copa donde ya están Albacete, Alavés, Real Sociedad, Athletic, Atlético y Betis. Ni el entrenador ni la plantilla están en disposición de perder más crédito. La situación es límite. El equipo, señalado por la afición tras las decepciones contra el Celta y el Elche, está obligado a ganar al equipo burgalés para seguir vivo en la competición del KO y de paso reforzar los niveles de confianza y autoestima de cara a Getafe. Solo vale ganar. Como contra el Maracena, el Cartagena y el Sporting de Gijón. Los tres rivales que el Valencia dejó atrás en el camino. El objetivo es estar el lunes en el sorteo de los cuartos de final con otros siete equipos. De ser así, el Valencia estará a noventa minutos de unas semifinales de Copa. Algo impensable viendo en devenir de la temporada.

Once de oportunidades

El Burgos-Valencia será un partido de oportunidades para los futbolistas de la plantilla sin protagonismo en los onces titulares de Corberán. Es el caso de Arnaut Danjuma, Baptiste Santamaria, Largie Ramazani, Eray Cömert e incluso el propio Javi Guerra. La Copa también puede abrir la puerta de la titularidad a los canteranos Rubén Iranzo y Alejandro Panach. El técnico no podrá contar con los lesionados Julen Agirrezabala, Thierry Rendall y Mouctar Diakhaby. Además, Dani Raba es duda por unas inoportunas molestias musculares en el sóleo. César Tárrega y José Luis Gayà, por su parte, viajan con ligeras molestias y apuntan al banquillo. Jesús Vázquez volverá a ser el dueño del lateral izquierdo. La incógnita no resuelta por el entrenador en sala de prensa está en la portería: ¿Dimitrievski o Rivero? El macedonio parte con ventaja como en El Molinón.

Frío, frío en Burgos...

Confianza las justas. El Burgos, octavo clasificado en la categoría de plata del fútbol español, amenaza con seguir haciendo historia en la competición. Los de Luis Ramis (mítico exportero de Real Madrid, Sevilla o Deportivo de La Coruña) dejaron al Getafe de Bordalás en la cuneta en la ronda anterior. Antes eliminaron al Tordesillas y al Zaragoza. Los burgaleses miran al partido con tanta ambición como argumentos sólidos para soñar con la eliminación: el fortín de El Plantío y la segunda mejor defensa de segunda división. El técnico apeló al ambiente copero y al apoyo de la afición (se espera casi lleno) para competir de tú a tú ante el Valencia. El andaluz José Luis Munuera será el colegiado principal del Burgos-Valencia junto al madrileño Del Cerro Grande en el VAR. Peligro. Los de Corberán también jugarán contra las bajas temperaturas La previsión es de 4 °C con sensación térmica cercana a 0 °C o 1 °C. Frío, frío...