Tebas bloquea los fichajes del Getafe y podrían no llegar ante el Valencia CF
Con el mercado de fichajes de enero llegando a su ecuador, LaLiga todavía no permite ejecutar nuevas inscripciones al cuadro de Bordalás, aunque tiene varias encarriladas
El mercado de fichajes de enero ha llegado a su ecuador. Pocos son los acuerdos cerrados hasta ahora que afectan a LaLiga, aunque alguno hay. Umar Sadiq fue el primero que llegó a un Valencia CF al que le urgían mínimo dos jugadores pendientes desde verano: un delantero centro y un central. Con el fichaje del delantero nigeriano cerrado, toca centrarse en el puesto de central con la llegada de por lo menos un central que cubra la baja de Diakhaby. Si además pudiera desempeñarse como lateral derecho de garantías, se cubriría también la ausencia de Thierry.
Con las mismas necesidades que el cuadro de Carlos Corberán se encuentran otros clubes. Y es que el que sigue esperando su momento para fichar es el Getafe de José Bordalás, que tiene la firme intención de incorporar por lo menos tres jugadores, dos de ellos de ataque.
A la espera de Chimy Ávila
Desde hace semanas se da por hecho el fichaje de Chimy Ávila, autor de un doblete copero para clasificar al Betis para cuartos de final. Su alternativa es Nteka. Por otro lado están en plenas negociaciones por el central uruguayo Sebastián Boselli, de River Plate. También Ilias Akhomach, al que podrían sacarlo cedido del Villarreal CF. El problema es que todas estas operaciones necesitan un visto bueno de LaLiga, pero Javier Tebas todavía no ha aprobado unas cuentas que están afectadas por el traspaso de Uche al Crystal Palace en verano.
La petición de Bordalás
"Necesitamos refuerzos de forma inminente. Ni uno ni dos, hablamos de muchos", dijo el técnico alicantino después del partido en Vallecas. El tiempo dirá, pero ya apremia. El Valencia CF visita el Coliseum el domingo a las 14 horas y si no se desatasca el papeleo, Bordalás deberá tirar con lo puesto... que no es poco.
