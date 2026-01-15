Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Tebas bloquea los fichajes del Getafe y podrían no llegar ante el Valencia CF

Con el mercado de fichajes de enero llegando a su ecuador, LaLiga todavía no permite ejecutar nuevas inscripciones al cuadro de Bordalás, aunque tiene varias encarriladas

El delantero argentino del Betis, Chimy Ávila, celebra su segundo gol para el equipo bético durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy miércoles Betis y Elche en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / José Manuel Vidal. (Betis) (Elche)

El delantero argentino del Betis, Chimy Ávila, celebra su segundo gol para el equipo bético durante el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey que disputan hoy miércoles Betis y Elche en el estadio de La Cartuja, en Sevilla. EFE / José Manuel Vidal. (Betis) (Elche) / Jose Manuel Vidal / EFE

Javier Bengoa

Javier Bengoa

Valencia

El mercado de fichajes de enero ha llegado a su ecuador. Pocos son los acuerdos cerrados hasta ahora que afectan a LaLiga, aunque alguno hay. Umar Sadiq fue el primero que llegó a un Valencia CF al que le urgían mínimo dos jugadores pendientes desde verano: un delantero centro y un central. Con el fichaje del delantero nigeriano cerrado, toca centrarse en el puesto de central con la llegada de por lo menos un central que cubra la baja de Diakhaby. Si además pudiera desempeñarse como lateral derecho de garantías, se cubriría también la ausencia de Thierry.

Con las mismas necesidades que el cuadro de Carlos Corberán se encuentran otros clubes. Y es que el que sigue esperando su momento para fichar es el Getafe de José Bordalás, que tiene la firme intención de incorporar por lo menos tres jugadores, dos de ellos de ataque.

A la espera de Chimy Ávila

Desde hace semanas se da por hecho el fichaje de Chimy Ávila, autor de un doblete copero para clasificar al Betis para cuartos de final. Su alternativa es Nteka. Por otro lado están en plenas negociaciones por el central uruguayo Sebastián Boselli, de River Plate. También Ilias Akhomach, al que podrían sacarlo cedido del Villarreal CF. El problema es que todas estas operaciones necesitan un visto bueno de LaLiga, pero Javier Tebas todavía no ha aprobado unas cuentas que están afectadas por el traspaso de Uche al Crystal Palace en verano.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

El presidente de LaLiga, Javier Tebas. / ESTELA SILVA / EFE

La petición de Bordalás

"Necesitamos refuerzos de forma inminente. Ni uno ni dos, hablamos de muchos", dijo el técnico alicantino después del partido en Vallecas. El tiempo dirá, pero ya apremia. El Valencia CF visita el Coliseum el domingo a las 14 horas y si no se desatasca el papeleo, Bordalás deberá tirar con lo puesto... que no es poco.

TEMAS

Tracking Pixel Contents