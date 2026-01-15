El Getafe llega a un acuerdo por un delantero objetivo del Valencia

En pleno ecuador del mercado de fichajes invernal, los equipos de LaLiga siguen haciendo cábalas contra el Fair Play Financiero para mejorar sus respectivas plantillas de cara al segundo tramo de temporada. El Valencia es, por supuesto, uno de ellos, aunque de momento solo ha incorporado a Umar Sadiq y sigue con mucho trabajo pendiente en esta ventana de traspasos.

En los últimos días son varios los nombres de futbolistas que se han relacionado con el Valencia CF, algunos porque se han sondeado y otros porque están en la lista de Ron Gourlay como posibles refuerzos este invierno. Uno de ellos es Justin De Haas, central neerlandés del Famaliçao, cuyo nombre fue desvelado por SUPER y, ahora mismo, es una posibilidad muy real para reforzar la demarcación de central.

LYON (France), 11/12/2025.- Martin Satriano (L) of Lyon in action against Giovanni Van Zwam of Go Ahead Eagles during the UEFA Europa League league phase match between Olympique Lyonnais and Go Ahead Eagles, in Lyon, France, 11 December 2025. (Francia) EFE/EPA/GUILLAUME HORCAJUELO / GUILLAUME HORCAJUELO

¿Pelea por un delantero?

Para la parcela ofensiva, uno de los nombres que ha sonado es Martín Satriano, delantero uruguayo del Olympique de Lyon que desveló MARCA. Sin embargo, esa posibilidad parece no estar cogiendo forma y ahora hay más equipos tras sus pasos. Y es que, según informa Matteo Moretto, el Getafe se ha lanzado a por el delantero uruguayo y ya tendría un acuerdo verbal con el conjunto francés para su llegada.

El Getafe, próximo rival

Precisamente la próxima jornada de Liga enfrenta al Getafe y al Valencia, aunque el conjunto azulón podría no contar con ninguno de sus refuerzos, ni con Satriano, en caso de que termine llegando, ni con Chimy Ávila, fichaje atado pero que ha quedado aparcado por los problemas de Fair Play del conjunto azulón que le impiden tener el visto bueno de LaLiga para inscribir nuevos futbolistas.