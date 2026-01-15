VALENCIA CF
Así fue el gol de Rubo Iranzo en el Burgos CF - Valencia CF
El canterano valencianista ha adelantado a los de Corberán a los 10 minutos en El Plantío en el duelo de octavos de final de la Copa del Rey
El Valencia CF se enfrenta al Burgos CF en los octavos de final de la Copa del Rey y los valencianistas han abierto la lata más pronto que tarde. Los valencianistas han espantado los fantasmas a las primeras de cambio en un partido trampa, en el que además, el estado del terreno de juego está influyendo mucho en el desarrollo del partido.
Llegar y besar el santo en El Plantío. En concreto ha sido el lateral y canterano valencianista, Rubo Iranzo que se ha hecho gigante en un córner a favor de los blanquinegros. André Almeida puso un buen centro y el de Picanya se alzó para colocarla al palo largo, los de Corberán se han adelantado y pueden jugar con mayor tranquilidad.
El Valencia respira, de momento
El conjunto blanquinegro esta jugando con mayor tranquilidad, aunque de momento la ventaja no aumenta. Anotar un tanto tan pronto permite jugar con más calma, sea el equipo que sea, y eso en el Valencia CF se nota. Todavía quedan más de 70 minutos, pero la imagen de los de Corberán es positiva para colarse en los cuartos de final.
