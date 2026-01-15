Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así fue el gol de Umar Sadiq en el Burgos CF - Valencia CF

El nuevo fichaje valencianista se ha estrenado (de nuevo) como goleador del Valencia CF en Copa del Rey

Umar Sadiq tras anotar el 0-2 ante el Burgos CF en los cuartos de final de Copa del Rey con el Valencia CF

Umar Sadiq tras anotar el 0-2 ante el Burgos CF en los cuartos de final de Copa del Rey con el Valencia CF / RRSS Valencia CF

Ismael Bocanegra

El Valencia CF se enfrenta al Burgos CF en los octavos de final de la Copa del Rey y los valencianistas están ganando cómodamente en la segunda parte con un 0-2. Los valencianistas han espantado los fantasmas a las primeras de cambio en un partido trampa, en el que además, el estado del terreno de juego está influyendo mucho en el desarrollo del partido. El segundo goleador del encuentro ha sido Umar Sadiq, estrenándose con la elástica blanquinegra (de nuevo) en Copa del Rey.

La conexión Ramazani - Sadiq se hace notar

Uno de los temas comentados entre la afición tras la vuelta de Sadiq ha sido su complicidad con el extremo belga Largie Ramazani, autor de la asistencia del 0-2 blanquinegro. Desde su estancia en la UD Almería estos dos jugadores no se han vuelto a juntar y ahora tienen la oportunidad de hacerlo en la capital del Túria. Ya han dejado su primera huella como dupla y, por el bien del club, ojalá sean muchas más.

