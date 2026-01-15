La brutal asistencia de Hugo Guillamón que sorprende en redes

Hugo Guillamón nunca fue un virtuoso de la técnica, aunque está claro que destacaba mucho su trato de balón cuando era central. Con el paso del tiempo se fue asentando como pivote, ganando minutos en el Valencia e incluso llegando a vestir en tres ocasiones la camiseta de la Selección española (un gol y una asistencia). Poco a poco fue perdiendo protagonismo y terminó por hacer las maletas para irse a Croacia. Ofertas no le faltaron, pero quiso marcharse al Hajduk Split en busca de aventuras sin salir de Europa.

Al exvalencianista, de 25 años, le costó hacerse con la titularidad e incluso se pasó más partidos de los que le hubiera gustado sentado en el banquillo. En la recta final de año, antes del largo parón liguero típico de Croacia, se hizo con la titularidad en las dos últimas jornadas, siendo pieza importante en sendas victorias.

Una asistencia asombrosa

Este miércoles jugó la primera parte como titular en un amistoso ante el Posusje, dejando un detalle en forma de asistencia sólo al alcance de los elegidos. Pide la pelota, controla con la zurda, conduce, regatea al rival y pasa entre líneas enemigas sin mirar para dejar a su compañero en el mano a mano que supuso el primer tanto del partido. Golazo que hubiera firmado Xavi Hernández en su época dorada en el FC Barcelona.