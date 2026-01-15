Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

De Mestalla a El Plantío: ¿Qué futbolistas jugaron en Valencia y Burgos?

Históricos como Manzanedo o Tendillo vistieron ambas camisetas. También un joven Aritz Aduriz jugó como local en El Plantío

En la historia del fútbol español existen trayectorias poco comunes: futbolistas que en algún momento de su carrera vistieron tanto la camiseta del Valencia CF, uno de los clubes históricos de Primera División, como la del Burgos CF o su antecesor, el Real Burgos CF.

Estos jugadores representan un puente entre dos clubes con realidades, épocas y ambiciones muy distintas, pero a los que la historia enfrenta este jueves -21:00 horas- en El Plantío en un encuentro de Copa del Rey en el que el Burgos CF busca hacer historia pasando a cuartos de final y el Valencia CF, autoestima y confianza.

De Manzanedo y Tendillo a Aduriz

Pepe Manzanedo ocupa un lugar especial entre esos jugadores de trayectorias compartidas. Nacido en Burgos en 1956, comenzó su carrera en el Burgos, debutando con apenas 17 años y su rendimiento bajo los palos atrajo pronto la atención del Valencia, donde llegó en 1977 y se convirtió en uno de los porteros más destacados de la época y de la historia del Valencia CF.

Con el Valencia conquistó la Copa del Rey de 1979 y la Recopa de Europa 1979-80, además de hacerse con el Trofeo Zamora como portero menos goleado de la Primera División.

Manzanedo también tuvo la oportunidad de debutar con la selección española, consolidando así su carrera a nivel nacional e internacional, y tras su paso por el club ché, continuó jugando en Valladolid, Sabadell y Cultural Leonesa.

Otro sin duda es Miguel Tendillo, defensa central valenciano que se consolidó como un pilar en la defensa ché, disputando más de 200 partidos en Primera División y contribuyendo al éxito del equipo en competiciones nacionales e internacionales. Además, hacia el final de su carrera, Tendillo aportó toda su experiencia al Real Burgos CF, donde su liderazgo y solidez defensiva fueron claves para el equipo.

El más reciente ha sido Aritz Aduriz, quién pisó El Plantío cuando aún era un joven 22 años en busca del fútbol profesional y en el Valencia militó dos temporadas para finiquitar una carrera de éxito en el Athletic.

Idas y venidas, también de fuera

Otros jugadores comenzaron su carrera en Valencia y probaron suerte en Burgos en la recta final de su carrera como Teca Acosta, Juan Cordero y Emilio García Faubel y Emilio Fenoll o Pepe Galvez.

Y también hubo algunos que llegaron a España para jugar en el Burgos y terminaron en el Valencia como Eufemio Cabral, quien llegó al Burgos en 1976 bajo la dirección de Marcel Domingo y la temporada siguiente fue reclutado por el Valencia.

La lista la completan José Ramón Fuertes, Antonio García, Jonathan López, José Palmer, Ángel Machicha, Bernardino Pasieguito y Jero Miñarro.

