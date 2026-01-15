El gesto de Sadiq tras volver a marcar con el Valencia CF en Copa del Rey

El Valencia CF arrancó el segundo tiempo por delante en el marcador tras el gol de Rubo Iranzo a balón parado en el primer tiempo. Sin embargo, el cuadro valencianista necesitaba también 'inputs' positivos en sus atacantes de cara al futuro más inmediato. Con Diego López sobre el campo, sumado a Ramazani y a Sadiq, el cuadro de Corberán tenía muchos posibles protagonistas y la necesidad de que todos ellos se sintieran con confianza de cara al duelo ante el Getafe. Y ahí apareció el recién llegado: Umar Sadiq. El nigeriano debutó hace menos de una semana contra el Elche en su vuelta a Mestalla y en su primera titularidad volvió a 'mojar'.

Sadiq es uno de los jugadores que debe cambiar el curso de la temporada. De estar en descenso a la salvación. De las tardes y noches de lágrimas y enfados a, como mínimo, cambiar una dinámica peligrosa. Y eso empieza por sumar goles y confianza. En el primer tiempo falló una acción en la que prácticamente se marchaba solo contra el portero tras un mal pase de Ramazani y un control en el que él no estuvo acertado. Sin embargo, en el segundo tiempo, y con idénticos protagonistas, el nigeriano vio portería en su primer disparo a portería en el encuentro. Una acción inteligente picando el balón para enviarlo al fondo de la red.

Sadiq tras marcar / Valencia CF

Uno de los gestos que no puede pasar desapercibido es el del propio Sadiq después de hacer el primer tanto tras su vuelta a Mestalla un año más tarde. El nigeriano miró a los desplazados a Burgos, tiró una sonrisa y se señaló el escudo del Valencia CF en la camiseta. No es un gesto casual ni mucho menos. El delantero quiso llegar al Valencia en verano, se bajaba la ficha y quería poner de su parte, pero la Real no le puso facilidades. Lo mismo ha sucedido en este mercado de invierno de 2026. Podría haber llegado incluso para el día del Celta si la Real hubiera puesto facilidades, pero no fue así.

Su compromiso está fuera de dudas y también lo demostró en el duelo contra el Elche cuando después del empate y de los pitos de Mestalla usó las redes sociales para decirle a la gente que va a pelear por darle alegrías a los aficionados. Más allá de los gestos que en otros futbolistas pueden parecer populistas, Sadiq sí ha demostrado ese ímpetu por defender el escudo cada vez que ha saltado al terreno de juego.

Temporada 2024/25

En términos estadísticos, Sadiq disputó 19 partidos oficiales con el Valencia durante su cesión en LaLiga 2024/25 y registró 6 goles marcados en esa liga, cifras que se consideraron suficientes para que la dirección deportiva activara su fichaje tras el final de la temporada.

Más allá de los números puros, su impacto se hizo sentir en momentos clave: aportó violencia ofensiva y una presencia física que el equipo necesitaba para reaccionar en la zona de abajo de la tabla, y sus goles incluyeron tantos decisivos que ayudaron al Valencia a sumar puntos importantes en la lucha por la permanencia. Su rendimiento durante esos meses fue percibido como un revulsivo positivo en el ataque valencianista, tanto por la afición como por el cuerpo técnico, que valoró su implicación y su adaptación rápida al sistema de juego.

En resumen, la cesión de Sadiq en la 24/25 dejó un bagaje de aproximadamente 19 partidos jugados y 6 goles, cifras que no solo animaron la campaña del equipo sino que además sirvieron para que el Valencia decidiera incorporar al delantero nigeriano de manera permanente en enero de 2026.