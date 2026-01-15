Estas son las notas de los jugadores del Valencia CF contra el Burgos

StoleDimitrievski (6): El macedonio siguió siendo el titular en Copa a pesar de su cambio de rol en Liga y estuvo correcto en Burgos, sin demasiado trabajo, aunque resolviendo con acierto todas las acciones.

Rubén Iranzo (7): El canterano recibió el premio a años de trabajo. Su gol adelantó al Valencia CF tras un testarazo sensacional a la salida de un córner. En defensa estuvo muy intenso.

Eray Cömert (5): Partido correcto del suizo, que sigue acumulando minutos en Copa del Rey para garantizar la rotación de los titulares.

César Tárrega (6): Jugó media parte solamente para estar disponible el próximo domingo en Gatef y tuvo una actuación notable, salvando incluso un mano a mano yendo al suelo.

Jesús Vázquez (6): El lateral estuvo muy activo y buscó proyectarse en ataque de forma constante. El equipo inclinó el juego hacia la izquierda en muchos tramos, cerrando con el tercer central por la derecha, para encontrar al ‘21’ lo más alto posible.

Baptiste Santamaria (5): El futbolista galo tuvo un partido plácido en el que apenas tuvo que complicarse. No parece que vaya a quitarle el puesto a Pepelu.

André Almeida (5): Su centro desde el saque de esquina fue un ‘caramelito’ para Rubo.

Javi Guerra (5): El de Gilet estuvo intermitente, con buenos tramos a nivel de intención, apareciendo para pedirla y connducir, con otros en los que estuvo más bien desaparecido.

Largie Ramazani (6): Se reencontró con su amigo Sadiq… Y le sirvió la asistencia del gol de su regreso. El extremo también se aprovechó de las descargas del nigeriano para atacar al espacio.

Diego López (5): Quiso aparecer por banda derecha en la primera parte, proyectando alguna carrera a la espalda del lateral rival, pero no tuvo demasiado peso en las ocasiones del equipo.

Umar Sadiq (7): Quiere ser el hombre gol que salve a este Valencia y marcó en su regreso a la titularidad. Poderío físico a la hora de atacar el espacio y ‘picando’ la pelota por encima del portero.

Sadiq tras marcar / Valencia CF

Suplentes

José Copete (6): Buenas sensaciones de seguridad del jugador andaluz, que incluso tuvo una acción providencial cuando el atacante del Burgos entraba.

Luis Rioja (5): Sin demasiados alardes desde su salida, el sevillano tuvo sus minutos en la segunda parte del encuentro.

Arnaut Danjuma (5): Lo tuvo todo de cara para marcar, pero nuevamente se hizo un lío en el área. Cada vez más lejos de ser el jugador que debía cambiar la temporada del Valencia.