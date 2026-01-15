Baja de última hora en la convocatoria del Valencia frente al Burgos

El Valencia CF se juega su futuro en la Copa del Rey en su visita al Burgos CF. Los de Corberán tendrán que sobreponerse a un rival duro y bien trabajado, así como a un estadio como El Plantío, que vivirá una noche fría, muy fría, donde se rondarán los cero grados. Para la cita, el técnico de Cheste se lleva a todos los jugadores disponibles, aunque en los últimos días se han producido altas y bajas que condicionan la lista de viajeros a Burgos.

Agirrezabala, Diakhaby y Thierry son bajas seguras, quedando además el club a expensas de que LaLiga libere tanto la ficha como el margen salarial correspondiente al central. Tampoco será finalmente de la partida Dani Raba, que hasta este mismo jueves era duda por unas molestias. El jugador, fichado como agente libre el pasado verano, tenía en la Copa del Rey su oportunidad para ganarse el puesto, pero por lo menos esta ronda de octavos, no podrá ser.

Raba, celebrando un gol con el Valencia CF / Á Punt

Tres porteros y tres del Valencia Mestalla

Los que sí han entrado finalmente en la convocatoria son Dimitrievski y Gayà. Corberán aseguró en rueda de prensa previa al duelo que el capitán no será titular, apostando por Jesús Vázquez de inicio en el carril izquierdo. La principal duda será la portería, ya que viajan con el equipo tres porteros: Dimitrievski, Rivero y el canterano Vicent Abril. El guardameta del Valencia Mestalla no será el único joven representante del equipo de Angulo, ya que podrían ser de la partida tanto Iranzo, con papeletas para ser titular, como Panach.