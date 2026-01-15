¿Mensaje de Cañizares a Corberán?

La pésima situación del Valencia CF en LaLiga no lo puede arreglar una eliminatoria copera frente al Burgos CF. Pero está claro que una eliminación ante un equipo de LaLiga Hypermotion sería, se mire como se mire, todo un fracaso. Jornada tras jornada el equipo sigue mostrando un nivel insuficiente para ganar partidos y los de Corberán se encuentran en puestos de descenso, con una visita al Getafe este fin de semana y un peligrosísimo mes de febrero en el que todo puede (y debe) dar un giro.

En las ruedas de prensa previas y posteriores a los partidos, Corberán suele mostrarse calmado y confiado. Deja claro que tiene claro que el equipo va a salir de su crisis deportiva que le tiene en la zona más baja de la tabla, como también insiste en que llegarán los refuerzos necesarios que se dejaron de hacer en verano. También suele ensalzar tanto el espíritu valencianista, el peso del escudo y su historia y el poder de Mestalla. Precisamente todo esto ha sido criticado, de alguna manera, por toda una leyenda como Santiago Cañizares.

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna / José Manuel López

Cañizares, tajante

Quien fuera mejor guardameta de la historia del Valencia CF y una de las estrellas de aquel equipo que dominaba España ha criticado cierto discurso del técnico valencianista en El Partidazo de Cope, donde colabora: "Estoy harto de escuchar declaraciones populistas de los entrenadores. No están para vender aquí valencianismo ni madridismo... están para aportar soluciones tácticas, técnicas, físicas y psicológicas, ganar partidos y que funcionen los equipos".