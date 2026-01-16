Bordalás deja claro su cariño al Valencia CF antes del partido liguero

El Getafe de Bordalás y el Valencia son los dos peores equipos de LaLiga en los últimos cinco encuentros. Los datos, que están sobre la mesa, solo hacen que demostrar la mala dinámica de dos conjuntos que además necesitan reforzarse en el mercado. En el caso del Valencia CF ya lo ha hecho con la llegada de Umar Sadiq y está trabajando en conseguir el central, como mínimo, cuanto antes. Mientras Bordalás se resigna con la situación en el Coliseum. "El cuerpo técnico y yo estamos totalmente alineados con la dirección deportiva. Sé que están haciendo lo imposible por intentar fichar jugadores y mejorar la plantilla, pero la situación del club es la que es. Todos lo sabemos. Vamos a ver qué ocurre de aquí al final del mercado, pero todos sabéis que estamos sufriendo mucho en la primera vuelta por el número de jugadores en la plantilla. Tenemos confianza en ellos. Todos sabéis que estamos muy muy condicionados y confíemos en que llegue algún jugador que nos pueda ayudar", señaló el entrenador, quien habló de otras situaciones antes del encuentro de este domingo.

Su gran preocupación

"Me preocupa el equipo, no me preocupa nada más. El foco lo tenemos en el partido contra el Valencia. El domingo a las 14:00 de la tarde. Ahí está el foco mío, el de mi cuerpo técnico y el de los jugadores. El equipo está preparado. Hemos hecho borrón y cuenta nueva. Empieza la segunda vuelta y lo anterior ya no vale para nadie. Ni para nosotros ni para los rivales".

José Bordalás, entrenador del Getafe. / AFP7 vía Europa Press

La llegada de Sadiq al Valencia

"Nos enfrentamos a un gran equipo, con muchas alternativas. Un equipo que aunque no está bien clasificado es un equipo histórico. Además se ha incorporado muy bien con la incorporación de Sadiq, que es un magnífico delantero, ya lo demostró pasada temporada con ellos".

Su deseo para el Valencia CF

"Ahora mismo mi pensamiento no tengo otro planteamiento que no sea trabajar en el día a día para preparar el partido contra un gran rival. Conozco bien el Valencia, es un club al que le deseo lo mejor, tengo allí muchos amigos, pero en estos momentos yo defiendo los intereses del Getafe. Vamos a ver si somos capaces de hacer una gran victoria, el equipo lo merece".

¿Cómo está José Bordalás?

"Estoy feliz y contento. Sé cuál es mi pensamiento de cara al futuro, pero yo estoy centrado únicamente en el partido del domingo. En el día a día de los entrenamientos y en que los jugadores sigan con esa actitud. Están trabajando con mucha tensión, muchas ganas. El equipo está unido".