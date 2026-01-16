La gran noche de Rubo Iranzo

La noche del 15 de enero de 2026 quedará para siempre en la memoria de Rubén Iranzo. El canterano valencianista, después de años pujando por tener oportunidades con la primera plantilla y siendo el recurso habitual de los entrenadores en Copa y para completar las convocatorias, marcó su primer gol con la elástica del club de sus amores.

El defensor de Picanya, central de cuna, pero lateral derecho en sus incursiones con el primer equipo, se reivindicó en el partido de octavos de final en Burgos con una actuación muy sólida y con un gol que puso los raíles al triunfo valencianista en El Plantío que permitió al equipo lograr una victoria balsámica en una situación límite a nivel liguero.

Más de tres lustros en el club

Rubo lleva ya más de tres lustros vistiendo la camiseta del Valencia CF. Concretamente desde que aterrizó en Paterna hace 16 años para jugar en el Benjamín del club, quemando todas las etapas, siendo uno de los líderes de su generación en casi todos los equipos e incluso siendo internacional con las categorías inferiores.

Su debut llegó hace ya varias temporadas, a las órdenes de José Bordalás, y desde entonces ha tenido oportunidades a cuentagotas, teniendo incluso la posibilidad real de salir en el último mercado por la falta de oportunidades, pero se quedó por la situación física de Thierry Rendall.

La lesión de Thierry le abre la puerta

Ahora todo apunta a que el futbolista seguirá como mínimo hasta final de temporada y, de hecho, una nueva lesión del futbolista portugués le pone de nuevo en la pomada. En Burgos interpretó a la perfección ese rol de central diestro en salida de pelota y lateral en fase defensiva con el que quiere tener más protagonismo.

Sadiq felicita a Rubo tras marcar el 0-1 / Valencia CF

Valencianista de cuna, muy feliz

El jugador, que cumplió uno de sus grandes sueños, habló para los medios del club después del choque: "Estoy muy feliz por la clasificación del equipo y por mi primer gol con el Valencia CF. Se pasan muchas cosas por la cabeza, soy del Valencia CF desde que nací y es un sueño cumplido para mí lo de hoy. Me acuerdo de mi novia, la familia, los amigos… no estoy acostumbrado a marcar muchos goles así que va para ellos. Llevo un proceso muy largo en el Club y es un sueño para mí este gol. Lo he disfrutado mucho y esperemos que puedan haber muchos más", manifestó el jugador, dejando muy claro el valor sentimental del gol.