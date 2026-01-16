Jesús Vázquez: "La Copa siempre ilusiona y estos partidos nos dan confianza"
El lateral izquierdo valoró la madurez del equipo para afrontar un choque complicado lejos de Mestalla
EFE
El jugador del Valencia Jesús Vázquez aseguró que la Copa del Rey "siempre ilusiona" y destacó que este tipo de partidos refuerzan la confianza del equipo tras lograr el pase a la siguiente ronda, en un encuentro en el que el conjunto valenciano supo imponer su ritmo desde el inicio y gestionar una eliminatoria exigente.
El valencianista subrayó la importancia de comenzar bien el partido para encarrilar el resultado: "Creo que hemos hecho una buena primera parte y era clave adelantarnos pronto, porque eso hace que todo sea más sencillo".
En ese sentido, valoró la madurez del equipo para afrontar un choque complicado lejos de Mestalla. A nivel colectivo, Jesús Vázquez remarcó la unión del vestuario y la ambición por seguir creciendo tanto en Copa como en LaLiga.
"La Copa no molesta"
Además, defendió la competición copera como una oportunidad para sumar minutos y confianza, dejando claro que "la Copa no molesta", sino que ayuda al equipo a fortalecerse de cara a los próximos compromisos que se presentan casi como finales para el equipo.
