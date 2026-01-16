Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

Jesús Vázquez: "La Copa siempre ilusiona y estos partidos nos dan confianza"

El lateral izquierdo valoró la madurez del equipo para afrontar un choque complicado lejos de Mestalla

Jesús Vázquez, con el brazalete de capitán, ante el Burgos CF

Jesús Vázquez, con el brazalete de capitán, ante el Burgos CF / EFE

Agencias

EFE

El jugador del Valencia Jesús Vázquez aseguró que la Copa del Rey "siempre ilusiona" y destacó que este tipo de partidos refuerzan la confianza del equipo tras lograr el pase a la siguiente ronda, en un encuentro en el que el conjunto valenciano supo imponer su ritmo desde el inicio y gestionar una eliminatoria exigente.

El valencianista subrayó la importancia de comenzar bien el partido para encarrilar el resultado: "Creo que hemos hecho una buena primera parte y era clave adelantarnos pronto, porque eso hace que todo sea más sencillo".

Umar Sadiq tras anotar el 0-2 ante el Burgos CF en los cuartos de final de Copa del Rey con el Valencia CF

Umar Sadiq tras anotar el 0-2 ante el Burgos CF en los cuartos de final de Copa del Rey con el Valencia CF / RRSS Valencia CF

En ese sentido, valoró la madurez del equipo para afrontar un choque complicado lejos de Mestalla. A nivel colectivo, Jesús Vázquez remarcó la unión del vestuario y la ambición por seguir creciendo tanto en Copa como en LaLiga.

"La Copa no molesta"

Además, defendió la competición copera como una oportunidad para sumar minutos y confianza, dejando claro que "la Copa no molesta", sino que ayuda al equipo a fortalecerse de cara a los próximos compromisos que se presentan casi como finales para el equipo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents