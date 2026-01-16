Pérez Llorca: "Queremos el Mundial en nuestra tierra, lo vamos a hacer muy bien"

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, defendió este viernes ante el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, la opción de que el Nou Mestalla sea finalmente sede del Mundial 2030 y se mostró convencido de que estaría a la altura pese a que fue descartado en su momento.

"Todos los valencianos y las valencianas queremos disfrutar del Mundial en nuestra tierra. Nosotros no te vamos a defraudar y lo vamos a hacer muy bien y quiero que sepas que cuentas con el apoyo de la Generalitat para que ese objetivo que te has fijado y que nos hemos fijado sea una realidad", apuntó.

Ante Rafael Louzán

Pérez Llorca realizó estas declaraciones en Castelló en la presentación de la Supercopa de España femenina cuya fase final se celebra en esta ciudad la semana que viene.

El president de la Generalitat agradeció a Louzán su "esfuerzo" para aque en el Mundial que organizan España, Portugal y Marruecos, la Comunitat Valenciana "sea sede".

Apoyo de la Generalitat

"Te traslado que vas a contar con el apoyo absoluto de la Generalitat Valenciana para que así sea. Tenemos magníficas ciudades, como Castellón, pero la capital del Reino es Valencia, estamos seguros de los que los vecinos de Alicante y Castellón van a estar encantados de que Valencia pueda ser sede de ese Mundial", aseguró.

Llorca destacó la buena conexión de la Comunitat Valenciana y la "mucha afición" al fútbol que existe.