¿Ha contactado el Valencia CF con Quique Sánchez Flores?

A sus 60 años y tras 10 años defendiendo la camiseta del Valencia CF como jugador y algo más de dos como entrenador, han pasado dos décadas desde la desvinculación contractual de Quique Sánchez Flores con la entidad de Mestalla. Sin embargo, su abrupta salida tras sólo nueve jornadas de LaLiga fue toda una sorpresa para gran parte de la afición y vestuario lleno de leyendas como Cañizares, Ayala, Carboni, Curro, Albelda, Baraja, Vicente, Villa y compañía. De una manera u otra, son muchas las veces en las que ha sonado como candidato para regresar al banquillo de la que siempre fue su casa.

Pasó por clubes como Benfica o Atlético de Madrid antes de experimentar la liga árabe o china, repetir experiencias en Getafe (tres veces) o Watford (dos) o rendir a buen nivel en Espanyol y Sevilla. Precisamente fue en junio de 2024, tras salvar a los andaluces de un descenso que acechaba, cuando dejó temporalmente los banquillos.

Quique Sánchez Flores, en 'Soñando Fútbol' / 'Soñando Fútbol'

Colaborador habitual en El Partidazo de la Cope, fue cuestionado este jueves sobre la situación del Real Madrid tras la salida de Xabi Alonso, señalando Quique directamente a algunos jugadores del vestuario como Vinicius o Bellingham. También le trasladaron una cuestión importante sobre su futuro profesional y la posibilidad de volver a entrenar al Valencia CF en un futuro próximo.

"¿Cogerías al equipo?"

¿El Valencia ha contactado contigo? En caso afirmativo, ¿cogerías al equipo? No era la primera vez que le preguntaban esto y probablemente no será la última, pero Quique Sánchez Flores fue tan prudente como casi siempre y su respuesta no dio pie a más que suposiciones: "Muchas gracias pero no te voy a contestar". Juanma Castaño, presentador del programa deportivo, aclaró que informaría a la audiencia en caso de enterarse de las respuestas reales. "Vivo de esto, de contar lo que me cuentan y no me callo nada", dijo el periodista.

Quique Sánchez Flores, jugando con el Valencia / SD

Estos son los números de Quique Sánchez Flores en el Valencia CF

Quique es uno de los mejores laterales que ha vestido la camiseta del Valencia CF en su historia. Es toda una leyenda tras disputar 391 encuentros en los que anotó 32 goles y repartió 30 asistencias antes de marcharse al Real Madrid primero y Real Zaragoza después. Fue internacional absoluto en 15 ocasiones. Como entrenador llegó en 2005/06 y permaneció en el cargo hasta la novena jornada del curso 07/08. Logró la victoria en el 52% de los encuentros disputados en total como técnico valencianista.