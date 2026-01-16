El Valencia se pone serio en Copa... a falta de hacer lo mismo en Liga

La Copa del Rey ha demostrado muchas veces que cualquier eliminatoria, por mucha diferencia de categoría que exista, puede esconder una trampa, y si no que se lo pregunten al Real Madrid. Pero el Valencia sigue salvando todos los obstáculos en la competición del KO, al menos de momento, y este jueves superó al Burgos en El Plantío gracias a que ofreció su versión más seria y eficiente. Esa que tanta falta hace en LaLiga...

El del Burgos era ya el cuarto trámite copero para el Valencia esta temporada tras Maracena, Cartagena y Sporting. Trámite por llamarlo de alguna manera, porque los equipos de Segunda, en su gran mayoría, han demostrado un nivel de competitividad máximo en esta Copa. De hecho en la previa no se respiraba optimismo precisamente, también porque el nivel actual del Valencia, sin rumbo en Liga y mostrándose totalmente incapaz de ganar lejos de Mestalla, no invitaba precisamente a pensar en u partido secillo.

Y sencillo lo que es sencillo tampoco fue. El Valencia se lo tuvo que trabajar en ataque y sufrir en defensa para hacer los deberes. A balón parado abrió el marcador, una pizca de fortuna que siempre es un alivio, y ya en la Segunda mitad puso tierra de por medio con el reestreno de Sadiq. Con el 0-2 apretó el Burgos, que tuvo varias, pero cuando la defensa fallaba Dimitrievski resolvía la papeleta.

La magia de la Copa

Aunque la urgencia máxima está en LaLiga, no deja de ser una victoria que da oxígeno a Corberán. El técnico confió en una alineación con novedades, también pensando en el trascendental partido frente al Getafe de este domingo, superó al equipo de inferior categoría y sacó su billete para los cuartos de final de la Copa del Rey, cuyo sorteo se celebra el próximo lunes. A lo tonto, a tres partidos de una final ¿imposible?

Y es que la Copa del Rey es esto. A veces no importan los estados de forma ni las dinámicas. Solo un poco de fortuna y un par de partidos bien planteados pueden llevarte hasta rondas lejanas. Y el Valencia, que compartirá bombo el lunes con Barça Atlético de Madrid, Athletic o Real Sociedad, también lo hará con el Alavés o el Albacete. Es decir, que cualquier cosa es posible.

Rubo Iranzo / SANTI OTERO

Impulso de la Copa... ¿inercia para LaLiga?

A falta de buenas noticias en Liga, el triunfo en Copa se antoja como la única opción de recuperar un mínimo de inercia positiva y buscar regresar a la senda de la victoria en Liga. El Valencia saldrá este domingo al Coliseum con la urgencia de ganar si no quiere seguir hudiéndose en el pozo de la clasificación de Primera. Además, el Getafe es un rival directo, que también atraviesa un momento muy complicado, por lo que se trata de un partido de esos que valen doble.

El primero de Sadiq

El tanto que allanó el camino lo marcó Rubo, nadie lo merecía más que él. Un canterano que lleva ya muchos años esperando oportunidades pero que no termina de dar el salto. Y el segundo gol, el que puso tierra de por medio y dio tranquilidad, lo marcó Sadiq, el primero del nigeriano desde su vuelta. Un reestreno importante de cara a que coja confianza pronto y aporte en Liga lo que Corberán, equipo y la afición esperan de él.

André Almeida / SANTI OTERO

¿Había mal rollo con el Burgos?

Como anécdota, al parecer graciosa para los burgaleses pero un tanto desagradable para los valencianistas, e incomprensible para todos los demás, la afición de El Plantío, ya con el marcador 0-2, dedicó un par de cánticos a modo de burla al conjunto blanquinegro. "A Segunda, a Segunda" y "Peter, quédate" se escuchó entre la afición del Burgos. Un equipo, cabe recordar, que es de Segunda. Cosas del fútbol.