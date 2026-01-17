Alineaciones oficiales del Getafe CF - Valencia CF

El Valencia CF se juega en Getafe un partido clave en la lucha por la permanencia. Por la urgencia de puntos que tiene para salir de la zona de abajo y por el hecho de poder más todavía en el 'ajo' a un conjunto azulón de capa caída y que ha hecho tres fichajes tratando de cambiar su dinámica de resultados.

Para este encuentro hay una serie de dudas en ambos equipos por las bajas y por algunas dudas de los entrenadores. En el caso del Valencia CF ya se ha confirmado la 'desactivación' de Mouctar Diakhaby tras su grave lesión y todavía no ha llegado ningún central, por lo que la pareja está clara, mientras que lo más normal es que en los laterales estén José Luis Gayà y Dimitri Foulquier, a pesar del gran rendimiento en Copa de Rubén Iranzo. Tampoco podrá contar con Julen Agirrezabala y Thierry Rendall.

Cambio en el ataque

En el centro del campo, serán Filip Ugrinic y Pepelu los encargados de generar juego en la sala de máquinas, abriendo el juego a Rioja y Danjuma y conectando por dentro con Beltrán y Hugo Duro.

Luis Rioja en el entrenamiento del Valencia CF / VCF

Satriano, directo al once

En el caso del Getafe la gran duda estaba en si podrían llegar los fichajes al partido, pero el único que ha podido ser inscrito en LaLiga es Martín Satriano. El delantero uruguayo, cedido por el Lyon, fue sumado a la lista de jugadores getafenses en LaLiga y será alineado por José Bordalás.

En la enfermería todavía continúan Borja Mayoral, Abdel Abqar, Abu Kamara y David Cordón Mancha 'Davinchi'. Por eso, Bordalás tendrá que citar a algún jugador de la cantera para completar una convocatoria clave para volver a la senda de los buenos resultados y alejarse del descenso a una distancia importante de siete puntos.

Alineaciones oficiales

Getafe: Soria; Juan Iglesias, Djené, Duarte, Diego Rico; Muñoz, Milla, Arambarri, Mario Martín; Liso y Satriano.

Valencia: Dimitrievski; Foulquier, Copete, Tárrega, Gayà; Luis Rioja, Pepelu, Ugrinic, Danjuma; Beltrán y Hugo Duro.