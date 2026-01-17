En Directo
Carlos Corberán habla antes del Getafe CF - Valencia CF: "La plantilla tiene ganas de rebelarse en Liga"
El entrenador del equipo blanquinegro analiza el duelo de este domingo en el Coliseum en la previa del partido
LA BUENA SEGUNDA VUELTA DE LA TEMPORADA PASADA
"No sé lo que conseguiremos pero veo que el equipo hace cosas muy buenas aunque no encontremos los resultados deseados. Uno analiza la primera vuelta y sabe que tenemos que reducir el número de goles en contra. El balón parado es una parte que debemos mejorar, mañana el Getafe nos lo va a testar. Nosotros como grupo queremos crecer porque cuando más aspectos dominas más cerca estás de conseguir resultados positivos"
EL VALENCIA YA HA GANADO AL GETAFE ESTE CURSO
"No, somos conscientes de que tenemos que ganar partidos. Nos centramos en nosotros, eso ya fue el pasado. Ahora tenemos otra circunstancia y en las actuales queremos sacar un resultado positivo.
¿POR QUÉ CREES QUE EL BURGOS HA DENUNCIADO AL VALENCIA? ¿QUÉ TE LLEVAS DE ESE PARTIDO?
"Hay cosas positivas y cuando deseas algo hay que lucharlo hasta conseguirlo, igual que mañana. Respecto a la primera pregunta no lo sé. En España igual que en Europa pueden jugar en dos equipos diferentes en la misma temporada, si es en Liga jugó con la Real y en Copa igual, como el Valencia ha seguido en estas rondas, lo puede jugar. No entiendo el objetivo de lo que pretendía el Burgos solicitando la anulación del partido"
¿QUÉ ADMIRAS DE BORDALÁS?
"Lo respeto muchísimo. Hizo una temporada muy buena en el Valencia CF y lo ha hecho donde ha estado. Consigue que sus equipos sean muy competitivo, no tiene recursos mínimos, tienen una plantilla con buenos jugadores. Mucho mérito porque es un entrenador que trabaja muy bien y consigue resultados. Nosotros centrados en eso y vamos con ese deseo de demostrar lo que somos y sacar algo positivo"
¿CUÁNTO PUEDO HABER DE GESTIÓN PARA EL ONCE DEL GETAFE?
"Para competir el partido de mañana vamos a tener que sacar mucho carácter y mucha rabia. Veo al equipo con ese carácter y esa rabia para competir el partido de mañana. Eso es necesario en muchos aspectos y con una intensidad competitiva muy alta. Las ganas que tiene la plantilla por rebelarnos en la liga es superior al partido que vamos a afrontar y por las horas del partido de Burgos. El deseo y las ganas pueden con cualquier tipo de dificultad"
CUATRO SUPLENCIAS SEGUIDAS DE DANJUMA
"Para cumplir nuestro objetivo tenemos que tener a todos los futbolistas al cien por cien y ese es el objetivo que tenemos, que estén bien para ayudar al Valencia CF. Con Danjuma estoy encantado y con capacidades muy buenas, estoy convencidísimo que va a dar alegrías al Valencia CF"
REPASO DE LAS BAJAS
"El entrenamiento de hoy será importante para el diagnóstico de los futbolistas. De los futbolista convocados en Copa del Rey no debería haber algún cambio. Hoy lo sabré con certeza. Sobre Raba veremos cómo evoluciona de esas molestias en el soleo"
