Carlos Corberán habla antes del Getafe CF - Valencia CF: "La plantilla tiene ganas de rebelarse en Liga"

¿POR QUÉ CREES QUE EL BURGOS HA DENUNCIADO AL VALENCIA? ¿QUÉ TE LLEVAS DE ESE PARTIDO?

"Hay cosas positivas y cuando deseas algo hay que lucharlo hasta conseguirlo, igual que mañana. Respecto a la primera pregunta no lo sé. En España igual que en Europa pueden jugar en dos equipos diferentes en la misma temporada, si es en Liga jugó con la Real y en Copa igual, como el Valencia ha seguido en estas rondas, lo puede jugar. No entiendo el objetivo de lo que pretendía el Burgos solicitando la anulación del partido"