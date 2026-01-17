Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Carlos Corberán habla antes del Getafe CF - Valencia CF: "La plantilla tiene ganas de rebelarse en Liga"

El entrenador del equipo blanquinegro analiza el duelo de este domingo en el Coliseum en la previa del partido

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna

Carlos Corberán, en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva de Paterna / José Manuel López

Iván Carsí

Iván Carsí

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents