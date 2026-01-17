Así está el mercado de fichajes del Valencia CF hoy

El Valencia CF continúa su andadura en el mercado de fichajes de invierno en un contexto de máxima exigencia deportiva. Este sábado se mide al Getafe, un rival directo que en apenas unas horas ha incorporado hasta tres refuerzos, mientras que el combinado valencianista solo ha podido cerrar, hasta la fecha, la llegada de Umar Sadiq. Una situación que ha generado un evidente runrún en el entorno del club, preocupado por la falta de incorporaciones que puedan cambiar la dinámica de un equipo necesitado de soluciones inmediatas.

Con el paso de los días y el calendario apretando, la dirección deportiva trabaja en varias operaciones que afectan directamente a posiciones clave. El objetivo es claro: reforzar el eje de la defensa y dotar al centro del campo de un perfil más físico, capaz de sostener al equipo en partidos de alta exigencia.

Sadiq, el único fichaje cerrado del Valencia CF

El primer y, por ahora, único movimiento oficial del Valencia CF en este mercado de invierno ha sido la incorporación de Umar Sadiq. El delantero nigeriano llega para aportar gol, presencia física y alternativas ofensivas a un equipo que ha sufrido para generar peligro en muchos tramos de la temporada.

Sadiq firma con el Valencia CF hasta junio de 2028 / JM López

La apuesta por Sadiq responde a una necesidad evidente en ataque. El Valencia necesita más refuerzos si quiere dar un salto competitivo en la segunda vuelta y evitar complicaciones mayores en la clasificación.

El problema del mediocentro: se busca físico y recorrido

Uno de los grandes focos del mercado del Valencia CF está en el centro del campo. El equipo de Carlos Corberán adolece en muchos partidos de falta de “garra”: jugadores con físico, capacidad de robo, recorrido y presencia en amplias zonas del campo.

La llegada el pasado verano de Baptiste Santamaría no ha terminado de ofrecer el rendimiento esperado. El francés, que firmó tras una notable segunda vuelta en la Ligue 1, ha ido perdiendo peso en los planes del técnico hasta quedar relegado prácticamente a los partidos de Copa. Pepelu, por su parte, ha sostenido el puesto con buen nivel en los últimos meses, pero el cuerpo técnico considera que hacen falta más soluciones en la medular.

Baptiste Santamaría mejoró las prestaciones físicas y tácticas del equipo en el centro del campo / LaLiga

Ndidi y Onyeka, los nombres sobre la mesa

En ese contexto aparecen dos nombres propios que el Valencia CF maneja para reforzar el centro del campo. El primero es Wilfred Ndidi. El club ya intentó su fichaje el pasado verano, aunque entonces el Leicester solo aceptaba una salida vía traspaso. Finalmente, el nigeriano recaló en el Besiktas por unos 8 millones de euros. Ahora, según ha podido confirmar Tribuna Deportiva, el Valencia ha vuelto a contactar con Ndidi de cara a este mercado invernal. El futbolista, de 29 años, está disputando la Copa África con Nigeria y quedará libre para negociar tras la finalización del torneo. Ndidi estaría dispuesto a venir a Mestalla y le seduce la idea de jugar en LaLiga, aunque la operación requeriría un esfuerzo económico importante, previsiblemente mediante una cesión con opción de compra elevada.

Wilfred Ndidi, actual jugador del Besiktas / SD

La otra alternativa es Frank Onyeka, centrocampista del Brentford. Tal y como ha adelantado Sky Sports y ha recogido Marca, el nigeriano es otra de las opciones que maneja el Valencia. Sin embargo, su fichaje no es sencillo debido a la competencia de otros clubes ingleses y a que, en cualquier caso, el mediocentro no es ahora mismo tan prioritario como reforzar la defensa.

Frank Onyeka en un partido con el Brenford / AP

El central, la prioridad absoluta del mercado

Por encima incluso del centro del campo, la gran urgencia del Valencia CF en este mercado de fichajes es la incorporación de un central titular. Carlos Corberán considera imprescindible reforzar la zaga para ganar solidez defensiva en la segunda vuelta del campeonato.

Mouctar Diakhaby tras ser intervenido / VCF

En este escenario, el CEO de Fútbol del club, Ron Gourlay, ha activado varias vías. Una de las más avanzadas es la de Justin de Haas, central zurdo neerlandés de 1,94 metros que milita en el Famalicão. El defensor está siendo uno de los mejores zagueros de la liga portuguesa y cuenta con el visto bueno del entrenador valencianista.

Justin de Haas y las alternativas en defensa

Las negociaciones por Justin de Haas ya están en marcha. El jugador termina contrato en cinco meses y medio y, conforme a la normativa FIFA, es libre para negociar desde el 1 de enero. El Famalicão es consciente de que exigir una cantidad excesiva (por encima de los 2,5 o 3 millones de euros) podría provocar que el futbolista se marche gratis en verano, un escenario que juega a favor del Valencia.

De Haas / EFE

De Haas es una de las tres opciones que maneja Gourlay. Otra es la del suizo Aurèle Amenda, del Eintracht de Frankfurt, aunque su fichaje se ha convertido en una alternativa económicamente compleja pese a ser del agrado del cuerpo técnico. En paralelo, el club necesita también la autorización desde Singapur para afrontar cualquier inversión relevante.

Un mercado decisivo para el futuro del Valencia

El Valencia CF encara un mercado de fichajes decisivo. Con Sadiq ya incorporado, el club trabaja contrarreloj para cerrar al menos un central titular y, si las circunstancias lo permiten, un mediocentro físico que eleve el nivel competitivo de la plantilla. La segunda vuelta de LaLiga exigirá más soluciones y más recursos. En Mestalla lo saben, y las próximas semanas marcarán buena parte del futuro inmediato del equipo de Carlos Corberán.