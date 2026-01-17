El Mestalla, ante la oportunidad de darse a la fuga

La vida ha cambiado radicalmente para el Valencia Mestalla en los últimos meses. Después de un arranque de temporada muy complicado en el que el equipo era incapaz de ganar partidos y en el que se instaló en el farolillo rojo de la tabla, la insistencia de Miguel Ángel Angulo en sus planteamientos y la corrección de los errores puntuales que generaban muchos goles en contra, los valencianistas empezaron a dibujar una buena dinámica que le sacó del descenso... Y hoy tiene la oportunidad de, ganando al Porreres, darse a la fuga generando dos partidos de distancia con respecto a la zona de peligro.

El combinado blanquinegro, mucho más sólido y con las ideas claras, solamente ha perdido dos de los últimos doce partidos y ha exhibido un músculo ofensivo importante. El nivel de varios jugadores está siendo muy elevado, mientras que Víctor Jr. está siendo en las últimas semanas el gran factor de desequilibrio desde la media punta del equipo.

En buen momento

La victoria contra el Torrent fue un espaldarazo importante por cómo se consiguió y por el hecho de situar al equipo más cerca de la zona media de la clasificación, una situación que puede mejorar mucho en caso de ganar al Porreres en su casa, penúltimo clasificaco y uno de los rivales de manor nivel del campeonato.

La parte negativa de aquel partido, por contra, fue la grave lesión de Andrés Caro que le hará pasar por quirofano y que obliga al club a acudir al mercado. La plantilla buscará dedicarle el triunfo a su capitán en suelo balear.

A por la victoria fuera

El equipo, de hecho, está muy mentalizado de la importancia del encuentro: "Sabemos el partido que nos vamos a encontrar ante la UE Porreres pero nosotros queremos seguir con la dinámica buena que estamos teniendo. Se nos están dando por fin los resultados, estamos teniendo muy buenos partidos, buenos rendimientos y obviamente siempre vamos a por más. Es un buen partido para sumar de a tres, para seguir con esta buena dinámica y para tratar de sumar también de a tres fuera de casa”, explicaba Mateo Prevedini después del partido ante el Torrent.