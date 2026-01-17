El ridículo completo del Burgos CF: "Desconozco el reglamento"

No se puede hacer peor. El Burgos CF lo ha hecho todo mal en su intento de ganar la eliminatoria de Copa contra el Valencia CF en los despachos. Su denuncia por supuesta alineación indebida de Umar Sadiq ha sido un auténtico desastre en el fondo y en las formas. Los servicios jurídicos del club burgalés se han pasado de listos provocando la indignación del Valencia CF y de la propia RFEF.

El Juez Único fue muy contundente en su escrito de resolución al afirmar que "no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable" en la denuncia del Burgos CF y fue más allá, dejando un recado al club denunciante: "Tanto es así, que no está de más recordar que siendo esto así, presumir una alineación indebida en base a una interpretación normativa que no encuentra ni por asomo amparo en la normativa federativa aplicable respecto de un jugador sin impedimento alguno para jugar y en posesión de licencia, constituye una manera de entender las normas y la deseable y leal rivalidad que no se puede compartir por frontalmente contraria a un principio esencial en el Derecho del Deporte: que los encuentros se ganan o pierden en el terreno de juego y no en los despachos".

Ramis, ni idea

El colmo es que el técnico del Burgos CF, Luis Ramis, ha hablado en rueda de prensa este mediodía en la previa de su partido contra el Huesca y, lejos de defender la postura de su club, ha asegurado que desconoce el reglamento. "Desconozco y no sé por dónde va", decía de forma sorprendente.

Estas han sido sus palabras: "Yo desconozco el reglamento, sí tenía constancia de que el club iba a tener una reclamación, pero desconozco lo que dice la reclamación y lo que dice el reglamento, entiendo que el Juez o el Comité de Competición recibe cada semana un montón de información sobre muchas cosas y lo que tiene que hacer es pronunciarse justificando lo que pone en el recurso según lo que diga el reglamento, que insisto que yo desconozco y no sé por dónde va y ya está, veremos si ocurre para bien o para mal".

Minutos más tarde de las declaraciones de Ramis en rueda de prensa, como no podía ser de otra forma, el Juez Único del Comité de competición resolvió la denuncia, adelantada por Ser Valencia, a favor del Valencia CF e incluso afeó la postura del cuadro burgalés. Qué cuadro.