La segunda vuelta de la 24/25 de Corberán, el espejo en el que mirarse para salir del descenso

El Valencia CF afronta una nueva prueba de máxima exigencia en el Coliseum Alfonso Pérez ante el Getafe, un escenario históricamente complicado y que vuelve a aparecer en el calendario en un contexto delicado para el conjunto de Mestalla. Carlos Corberán ha comparecido este viernes en sala de prensa en la previa del duelo liguero, dejando un mensaje claro: el equipo está haciendo cosas bien, pero necesita traducirlas en resultados. Un discurso que inevitablemente remite a la segunda vuelta de la pasada temporada 2024/25, cuando el técnico logró cambiar la dinámica del equipo, salvarlo del descenso y firmar números propios de competición europea.

El entrenador valencianista fue autocrítico pero optimista en su análisis. “No sé lo que conseguiremos, pero veo que el equipo hace cosas muy buenas aunque no encontremos los resultados deseados”, explicó Corberán, consciente de que la situación actual exige algo más que buenas sensaciones. Tras una primera vuelta desastrosa en la 25/26, el Valencia ocupa la 18ª posición en LaLiga, sin lograr continuidad ni estabilidad competitiva, y con la sensación de no haber encontrado todavía su mejor versión colectiva.

El recuerdo de una segunda vuelta que cambió todo

La comparación con la temporada pasada es inevitable. En la 2024/25, Carlos Corberán llegó en un momento límite y consiguió transformar al Valencia desde la solidez, el trabajo táctico y la confianza del grupo. La segunda vuelta fue sobresaliente: el equipo redujo errores, se mostró competitivo ante rivales directos y acabó peleando por posiciones europeas tras haber estado al borde del abismo. Aquella reacción se convirtió en una referencia interna y externa de lo que es capaz de hacer este cuerpo técnico cuando consigue ajustar las piezas.

Cristhian Mosquera conduce un balón en Mestalla / SD

Corberán recordó que uno de los grandes déficits del equipo sigue siendo el mismo que entonces: los goles encajados. “Uno analiza la primera vuelta y sabe que tenemos que reducir el número de goles en contra”, señaló, poniendo el foco en la necesidad de mejorar el rendimiento defensivo, especialmente en acciones a balón parado. Un aspecto que será puesto a prueba de inmediato por un Getafe que basa gran parte de su peligro en ese tipo de situaciones.

El balón parado y la madurez competitiva

El técnico fue claro al identificar uno de los problemas estructurales del Valencia actual. “El balón parado es una parte que debemos mejorar, mañana el Getafe nos lo va a testar”, afirmó. No es una cuestión menor: muchos de los puntos que se han escapado esta temporada lo han hecho por errores puntuales, falta de contundencia o desconexiones en momentos clave. En una liga tan igualada como LaLiga, esos detalles marcan la diferencia entre mantener una posición privilegiada o estar sumido en los puestos de descenso.

La defensa del Valencia CF defendiendo un córner ante el Real Madrid / AP

Más allá de lo táctico, Corberán insistió en la importancia del crecimiento colectivo. “Nosotros como grupo queremos crecer porque cuando más aspectos dominas más cerca estás de conseguir resultados positivos”, explicó. Un mensaje que apunta a la madurez competitiva, a la necesidad de que el equipo sepa manejar distintos registros de partido y no dependa únicamente de tramos de buen juego.

Getafe-Valencia, una prueba de carácter

El duelo ante el Getafe se presenta como algo más que un partido. Es una oportunidad para que el Valencia empiece a cambiar su narrativa en la 25/26 y demuestre que puede repetir el camino recorrido la temporada pasada. El Coliseum exigirá intensidad, concentración y personalidad, tres valores que fueron claves en aquella segunda vuelta que hoy sirve de referencia.

Carlos Corberán, pensativo, en la banda de Mestalla contra el Elche / MA Montesinos

Con bajas, dudas y una clasificación que aprieta, el Valencia necesita puntos, pero también sensaciones que refuercen la idea de que el proyecto de Corberán sigue teniendo recorrido. La historia reciente demuestra que este equipo es capaz de reaccionar. Ahora, el reto es volver a hacerlo antes de que sea demasiado tarde.