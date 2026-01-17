Convocatoria: Última hora en el Valencia CF con Dani Raba y Hugo Duro

El Valencia CF ya viaja a Madrid para medirse al Getafe CF en un partido que debe decir muchas cosas en la lucha por la salvación, ya que el conjunto de Mestalla se encuentra hundido en la zona roja y tiene por delante el riesgo de que varios equipos se pongan con dos partidos de ventaja en esa pelea.

Para el encuentro, Carlos Corberán tiene una serie de dudas en la alineación titular y a lo largo de la semana ha estado pendiente del estado de salud de dos de sus jugadores, que se han perdido la mayoría de sesiones de entrenamiento con el equioo y que eran duda hasta el final.

Hugo Duro, convocado, no apunta al once

Eran los casos de Hugo Duro y de Dani Raba. El primero de ellos, que superó sus molestias, entrenó en la última sesión de trabajo con los suyos y se sumó a la expedición blanquinegra. Sus opciones de ser titular, no obstante, parecen más bien remotas con el regreso de Umar Sadiq y teniendo en cuenta que Lucas Beltrán descansó en Copa del Rey.

En el caso de Raba, por otra parte, no ha superado a tiempo sus problemas físicos y sí cursará baja en el partido. El cántabro no se subió al AVE y no jugará con los valencianistas, aunque su presencia en el equipo se antojaba más bien complicada, ya que Corberán apenas está contando con él.

Fichaje oficial del Getafe, Martín Satriano / Getafe CF

El Getafe, solo un inscrito

En la convocatoria del Getafe la gran noticia es Martín Satriano, el único de los tres fichajes azulones que ha podido ser inscrito a tiempo para medirse al Valencia. Los otros dos tendrán que esperar una semana más, mientras que en la convocatoria está también el excanterano valencianista Joselu Pérez.