La 'última' oportunidad de Corberán a Danjuma

Arnaut Danjuma atraviesa su peor momento como jugador del Valencia CF. El extremo encadena cinco suplencias consecutivas: contra el Atlético (0'), Mallorca (14'), Celta (24')y Elche (25')en LaLiga y frente al Burgos (17') también en la Copa del Rey. Para encontrar la última titularidad del neerlandés hay que remontarse al pasado 7 de diciembre de 2025 contra el Sevilla en Mestalla, hace casi un mes y medio. Su impacto en el equipo también ha caído en picado. No marca o asiste desde el 4 de octubre en aquel Valencia-Oviedo de su fatídico error en el penalti que suponía su segundo gol. Allí empezó el apagón de un Danjuma cada vez menos protagonista en el equipo.

A pesar de los números, Corberán no pierde la confianza en el futbolista. El técnico ha defendido al extremo, cree en sus "capacidades my buenas" y está convencido de que "va a dar muchas alegrías al Valencia CF". “Para que nosotros cumplamos nuestro objetivo va a ser importante tener a todos los jugadores del Valencia CF al 100%, y más cuando estás todavía inmerso en dos competiciones. Ese es el objetivo que tenemos, que todos estén en su mejor versión para ayudar al club a conseguir objetivos. Siempre me gusta hablar con el jugador antes de incorporarse a Valencia, con cualquier jugador, porque me gusta percibir la mentalidad que tiene y que sepa lo que va a encontrar cuando viene, antes de tomar una decisión. Es importante que el jugador sepa lo que se espera de él y esas conversaciones no generan ningún tipo de privilegio ni de no privilegio con Danjuma. Como dije, estoy encantado, me parece un jugador con unas capacidades muy buenas y estoy convencidísimo de que va a dar muchas alegrías al Valencia CF.”

Arnaut Danjuma, tendido en el césped de Mestalla tras fallar una ocasión de gol / EFE

Opciones de titular

Corberán, de hecho, no descarta que Danjuma tenga hoy protagonismo en el equipo de inicio en una de las bandas. Getafe precisamente le trae buenos recuerdos al jugador. El primer gran picotazo de Arnaut en el Valencia llegó en aquel Valencia-Getafe del 29 de agosto en Mestalla demostrando una velocidad, un desequilibrio y una capacidad goleadora que se fue apagando con el paso de las jornadas. Danjuma busca un punto de inflexión. Corberán está obligado a engancharlo. Lo necesita.