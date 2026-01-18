El 1x1 de los jugadores del Valencia ante el Getafe

El Valencia CF, gracias a un golazo de Gayà y a una actuación sólida en defensa, se llevó tres puntos clave en el Coliseum para la carrera por la salvación. Estas son las valoraciones de SUPER a cada futbolista blanquinegro que dispuso de minutos en el feudo azulón.

Dimitrievski (6):

No tuvo que hacer ninguna parada sobrenatural porque la realidad es que el Getafe incomodó poco, pero hizo bien todo lo que tenía que hacer. Dio seguridad en todas las acciones salvo en una medio salida en falso que tampoco acabó en nada relevante.

Tárrega (5):

Solo pudo jugar algo más de 30 minutos antes de marcharse con molestias en su rodilla. Hasta ese momento estaba jugando un partido correcto. Pendiente de qué alcance puede tener su lesión.

Copete (6,5):

Sin hacer tampoco un partido que se escribirá en los libros de historia, volvió a ser el líder del centro de la zaga y lo hizo prácticamente todo bien. Estuvo atento y rápido al corte y ganó los duelos que tenía que ganar.

Acción del partido / LaLiga

Gayà (7):

A un jugador como Gayà hay que pedirle ser diferencial tanto en ataque como en defensa, y ante el Getafe el capitán lo fue. Marcó un golazo sorprendiendo desde segunda línea a la defensa azulona y picando la pelota con maestría ante la salida de David Soria. En defensa estuvo correcto, sin sufrir demasiado.

Pepelu (6):

Jugó 35 minutos de centrocampista y 65 de central, y la realidad es que lo hizo bien. No fue ninguna lección futbolística, pero mostró capacidad para adaptarse a las circunstancias. Su mejor virtud en el centro de la zaga fue la colocación e inteligencia táctica.

Ugrinic (7):

Fue el mejor de la medular valencianista. Ya lo estaba siendo antes del gol, tratando de acelerar el ritmo de la circulación de balón y utilizando su despliegue físico para dominar el centro del campo. Además le dio una gran asistencia a Gayà en el tanto del Valencia.

Rioja (5):

Lleva varias semanas sin rendir a su mejor nivel, y ayer tampoco lo hizo. Extraño que le cueste tanto participar a un jugador que, precisamente, destaca por ser omnipresente y aparecer en todos los partidos.

Danjuma (5,5):

Es verdad que no se escondió e intentó acciones individuales, pero no se fue de (casi) nadie. Eso sí, la mejor ocasión del Valencia, la del fuego amigo de Djené que se estrelló en el larguero, nació de sus botas. Sigue atravesando un momento de forma bastante malo.

Acción del partido / LaLiga

Beltrán (5):

Casi siempre es el jugador más combativo sobre el terreno de juego, el que más lo intenta, y en el Coliseum no ha sido diferente, pero todavía no ha dado con la tecla para crear peligro con regularidad. Tampoco dispuso de ocasiones de gol.

Hugo Duro (5):

Es muy difícil valorar a un jugador con tan poca participación. No es que hiciera nada mal, pero tampoco bien, siemplemente apenas entró en juego. El sacrificio, como siempre, no lo negocia.

Cambios

Santamaría (5):

Entró por el lesionado Tárrega e hizo papel en la medular. Destacó poco, pero trató de dar equilibrio y solidez con su juego posicional.

Diego López (5):

No le salen las cosas como le salían la temporada pasada. No deja de intentarlo, y su momento llegará, pero de momento no está logrando aportar lo que se espera de él.

Sadiq (5):

Salió con ganas de comerse el mundo y lo demostró en un par de acciones en las que decidió buscar portería cuando, quizá, el pase era la mejor opción.

Iranzo (SC):

Entró al campo en el 87' para dar frescura al equipo y perder tiempo con el cambio.

Javi Guerra (SC):

Entró al campo en el 87' para dar frescura al equipo y perder tiempo con el cambio.