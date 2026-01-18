Baja confirmada por sanción para el Valencia-Espanyol
El goleador José Luis Gayà vio la quinta amarilla y se perderá el partido de LaLiga del próximo sábado en Mestalla
València
Baja confirmada para el partido del próximo sábado (16:15) contra el RCD Espanyol en Mestalla. El capitán del Valencia CF José Luis Gayà se perderá el siguiente encuentro de LaLiga por sanción. El lateral izquierdo vio la quinta amarilla durante el partido contra el Getafe en el Coliseum y cumplirá ciclo contra el conjunto catalán. Una baja importante para el equipo blanquinegro.
Carlos Corberán tendrá que buscar soluciones para el lateral izquierdo. El técnico del Valencia CF deberá echar mano de Jesús Vázquez. El canterano estuvo a buen nivel contra el Burgos en la Copa del Rey y asumirá la responsabilidad del carril del '3'.
