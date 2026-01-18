Comunicado del Besiktas sobre Wilfried Ndidi

El Valencia CF tiene este mercado la obligación de reforzarse en varias demarcaciones para corregir su tendencia, ya que más allá de la victoria frente al Getafe, el conjunto de Mestalla se encuentra en una situación límite y con carencias importantes en su juego.

Entre las demarcaciones principales que urge mejorar está el centro de la defensa, gran urgencia, y el centro del campo, donde Corberán quiere sumar músculo para darle más oxígeno y ritmo a su medular. Entre las diferentes opciones que maneja la entidad están Frank Onyeka y Wilfried Ndidi, que encajan en el 'retrato robot' que tiene el club para la medular.

Lesionado

El segundo de ellos se encuentra en la Copa África defendiendo los colores de Nigeria... Y se ha lesionado en el partido frente a Argelia, un importante contratiempo para él teniendo en cuenta que estaba siendo fijo en los onces del equipo otomano y también que tenía opciones en el mercado para cambiar de aires.

El propio Besiktas emitió un comunicado en el que habla de la lesión, aunque no se atreve a dar plazos exactos de recuperación, por lo que no se sabe hasta qué punto puede complicar su futuro a corto plazo y si los equipos que le pretenden tendrán que descartarlo: "Nuestro jugador Wilfred Ndidi, quien no pudo continuar jugando en el minuto 70 del partido de la Copa Africana de Naciones entre Nigeria y Argelia debido a un dolor en el isquiotibial izquierdo, ha sido diagnosticado con una distensión y hemorragia en el bíceps femoral tras una resonancia magnética realizada por el personal médico de la selección nigeriana. Wilfred Ndidi ha comenzado su tratamiento", señalaban.