Copete cree en el cambio: "Esta victoria va a servir para cambiar la tendencia de resultados”

José Copete se ha convertido en uno de los pilares del Valencia CF de Carlos Corberán a base de trabajo y rendimiento. El central ha analizado el triunfo frente al Getafe CF en el partido correspondiente a la jornada 20 de LALIGA EA SPORTS 25-26 en declaraciones al club. Estas han sido sus palabras:

Victoria

“Era muy importante. El equipo viene trabajando muy bien desde hace mucho tiempo y que se merecía los tres puntos, tanto el cuerpo técnico, jugadores y afición. Garra y compromiso son dos de los aspectos que se han visto hoy. Sabíamos al estadio que veníamos y que íbamos a sufrir. Hemos peleado hasta el final y hemos conseguido un premio que hace tiempo que nos lo merecíamos”.

Punto de inflexión

“Este triunfo nos va a reforzar mucho a todos. Vamos a seguir trabajando y dándolo todo por nuestro Club y estoy convencido de que esta victoria va a servir para subir los ánimos y cambiar la tendencia de resultados”.