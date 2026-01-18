Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Noticias Valencia CFMercado de FichajesFórmula 1
instagram

En Directo

Directo | Corberán analiza el partido del Coliseum

El técnico del Valencia CF habla tras el choque de los suyos ante el Getafe de Bordalás

Corberán, gritando en la banda

Corberán, gritando en la banda / LaLiga

Javier Bengoa

Javier Bengoa

El técnico del Valencia CF habla tras el choque de los suyos ante el Getafe de Bordalás.

Directo | Corberán analiza el partido del Coliseum

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents