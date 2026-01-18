Gayà da vida al Valencia CF: Semana para crecer y fichar

No podía ser otro. Tenía que ser él. José Luis Gayà salió al rescate del Valencia CF en el momento más crítico de la temporada con los dirigentes del club, Carlos Corberán y los jugadores en el foco de las críticas. El capitán marcó un gol salvador en Getafe que saca momentáneamente al equipo de los puestos de descenso a segunda división y, lo más importante, puede cobrar un valor extraordinario en las próximas semanas a nivel de clasificación, de confianza y por supuesto de resultados.

Dijo el lateral izquierdo hace justo una semana en su arenga contra el Elche que hay partidos que cambian las temporadas y se convierten en oportunidades para "mirar hacia arriba". Siete días después, el Valencia ha conseguido la primera victoria de la temporada lejos de Mestalla gracias a una genialidad suya. Carlos Corberán y sus jugadores esperan que el Getafe-Valencia sea ese ansiado punto de inflexión que llevan buscando sin suerte durante los últimos meses.

Fuera del descenso, no del peligro

El gol de Gayà de momento da vida a un equipo que esta 'muerto' a nivel clasificatorio en puestos de descenso. El triunfo en el Coliseum permite que el equipo escape momentáneamente de la zona roja, pero no del infierno de la lucha por la permanencia. Todavía queda mucho trabajo y sufrimiento por delante. Los de Corberán son ahora mismo el equipo que marca la salvación con 20 puntos, solo uno más que el Alavés (19). Para empezar a mirar hacia arriba hay que hacer mucho más. El técnico y sus jugadores lo saben.

Impulso visitante y defensivo

La segunda vuelta ha comenzado con buen pie. Para crecer en la tabla hay que romper dinámicas negativas y eso es lo que hizo el Valencia en Getafe. El gol de Gayà permitió sumar la cuarta victoria de la temporada, romper el maleficio visitante de la temporada (el equipo no había ganado a nadie en la primera vuelta lejos de Mestalla) y dejar la portería a cero dos meses después. No es casualidad que la última victoria en LaLiga coincide con el último partido sin goles en contra: el 1-0 al Levante el 21 de noviembre.

Inyección de confianza

Más allá de los puntos a nivel clasificatorio, la victoria en Getafe refuerza el trabajo de Corberán y supone una inyección de confianza para todos los jugadores, muchos de ellos lejos del nivel de rendimiento esperado a principio de la temporada. El técnico no quiso hablar de alivio o liberación en sala de prensa, pero el 0-1 del Coliseum se traduce en oxígeno puro y un escenario 'nuevo' para seguir creyendo y creciendo como equipo.

Más pasos adelante

Gayà ha dado un paso adelante con su picadita a Soria impropia en un lateral izquierdo. El capitán tira del carro con la ayuda de pesos importantes en la plantilla como Pepelu o Rioja. Ahora falta que lo sigan dando jugadores que están llamados a ser importantes en la segunda vuelta del campeonato. La semana de victorias en Burgos y Getafe deja lecturas positivas como el estreno goleador de Umar Sadiq y sobre todo el crecimiento de Filip Ugrinic en el centro del campo y Copete en el centro de la defensa. El impacto de los tres cada vez es mayor.

Más que nunca, a fichar

La victoria de Getafe no tiene que cambiar los planes del Valencia. Al contrario. El triunfo en el Coliseum debe ser un estímulo más para que el club acierte en la recta final del mercado de invierno. La nueva lesión de rodilla de César Tárrega ha acelerado la necesidad de fichar un central. Su incorporación con Diakhaby lesionado y Cömert con molestias es cada vez más urgente. El Valencia también trabaja en la llegada de un mediocentro. La cuenta atrás ha empezado: quedan dos semanas para el cierre del mercado de enero.