Gayà se reivindica: "Me sorprenden ciertas cosas que dicen de mí"

José Luis Gayà, autor del gol de la victoria y héroe valencianista en la tarde del domingo, fue el encargado de hablar en los micrófonos de LaLiga tras el triunfo del Valencia CF en el Coliseum.

El capitán le dio mucho valor a tres puntos trascendentales en la carrera por la permanencia y se reivindicó con un mensaje claramente dirigido a los que han puesto en tela de juicio su rendimiento y compromiso en las útlimas semanas. Cabe recordar que el de Pedreguer ha recibido pitos y abucheos de Mestalla en las últimas semanas.

Sobre su gol y el momento del partido en el que llegaba, Gayà ha explicado que "se me ha pasado por la cabeza que todavía quedaba mucho e ibamos a sufrir. Hasta el último minuto hay disputa, ellos juegan directo y sabíamos que íbamos a sufrir, pero el equipo ha sacado carácter y garra. Conseguimos tres puntos importantes".

Dardo de Gayà

Gayà explicó que lo más importante de su gol es que el equipo suma los tres puntos, pero también lanzó un mensaje a los que han dudado de él: "Lo importante es el equipo, siempre por encima de todo, yo solo quiero lo mejor para el Valencia, llevo luchando muchos años por él aunque muchos no lo reconozcan, llevo luchando desde los 11 años, me sorprende ciertas cosas que dicen de mí".

Sobre sus emociones tras el gol, explicó que siente "paz y tranquilidad, creo mucho en mí, sé las condiciones que tengo".

Un gol de bandera

Sobre la jugada del gol, Gayà, la describió de la siguiente manera: "He visto que el balón estaba en posiciones interiores, habíamos hablado que hoy atacaba más por dentro, he podido tener ese balón a la esplada y la he picado".