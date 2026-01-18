Directo | Última hora del Getafe - Valencia

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los cuadros de Bordalás y Corberán se ven las caras en el Coliseum conla imperiosa necesidad de los valencianos de lograr una victoria con la que salir de los puestos de descenso

Getafe CF y Valencia CF se ven las caras en el Coliseum conla imperiosa necesidad de los valencianos de lograr una victoria con la que salir de los puestos de descenso.

Los pobres números del equipo en las primeras 19 jornadas del campeonato, han llevado al conjunto blanquinegro a un escenario límite al borde del precipicio y sin margen de error. Ya no sirven los empates ni las buenas sensaciones: solo vale ganar y más contra un rival directo de la zona baja. Cualquier otro resultado sería un paso más hacia las dudas, el miedo y la amenaza cada vez más real del descenso. El Getafe-Valencia no es un partido más. Es la primera gran batalla de la temporada por la supervivencia.

