Directo | Última hora del Getafe - Valencia

Getafe CF y Valencia CF se ven las caras en el Coliseum conla imperiosa necesidad de los valencianos de lograr una victoria con la que salir de los puestos de descenso.

Los pobres números del equipo en las primeras 19 jornadas del campeonato, han llevado al conjunto blanquinegro a un escenario límite al borde del precipicio y sin margen de error. Ya no sirven los empates ni las buenas sensaciones: solo vale ganar y más contra un rival directo de la zona baja. Cualquier otro resultado sería un paso más hacia las dudas, el miedo y la amenaza cada vez más real del descenso. El Getafe-Valencia no es un partido más. Es la primera gran batalla de la temporada por la supervivencia.

Directo | Sigue el Getafe - Valencia

A partir de las 14 horas arranca el choque, pero ya te vamos contando la última hora de la previa y el duelo.

Los de Carlos Corberán viajan a Getafe en plena crisis de juego y resultados con la obligación de encontrar su ansiado punto de inflexión en la temporada y escapar cuanto antes de los puestos de descenso a segunda división.

Con el agua al cuello y el corazón en un puño. Atrás queda el aire asistido de Burgos en la Copa del Rey . El Valencia CF vuelve a su triste realidad de LaLiga con los ecos de la última bronca en Mestalla y la agonía de jugarse la vida en el Coliseum en un pulso dramático entre dos de los peores equipos de la primera vuelta.