Gol(pe) de capitán de Gayà para sacar al equipo del descenso en Getafe

Un barco no se hunde del todo si su capitán sigue en pie. Y José Luis Gayà no es de esos que tira la toalla ni de los que se arruga ante la adversidad. Porque la temporada no está siendo nada sencilla para el de Pedreguer a nivel futbolístico y emocional, pero en Getafe apareció para dar un golpe de timón y conseguir la primera victoria fuera de casa, sacando al equipo del descenso con un gol de muy bella factura. El '14' defininió como un maestro con una gran 'picadita' frente a David Soria, anotando un gol de esos que puede cambiar el sino de una temporada. El Valencia CF puede salir a flote si se aferra a la energía de este gol y su significado en un partido gris, trabado y complicado como todos los que se juegan contra los equipos del competitivo José Bordalás.

El partido arrancó reñido, con los dos equipos poniendo en evidencia su necesidad y tratando de hacer daño al rival. Con menos acierto que intención, con imprecisiones en la salida y en los últimos metros, ambos veían en 'forzar el error' del rival la gran oportunidad de adelantarse en el marcador. En este escenario, para sorpresa de muy pocos, la mitad del primer acto transcurrió sin ninguna ocasión clara de gol.

Filip Ugrinic rematando un balón de cabeza / LaLiga

La lesión de Tárrega obligó a reconstruir el equipo

El paso de los minutos, no obstante, emoezaba a sentar mejor a un Getafe que aumenataba su presencia en las inmediaciones del área valencianista y que metía a su gente en el partido con varios saques de esquina consecutivos celebrados con ahínco por el Coliseum mientras el Valencia se deshacía como un azucarillo y veía como la lesión de César Tárrega llevaba a Corberán a improvisar con Pepelu como central y dando entrada a Baptiste Santamaria. La confianza en Eray Cömert, o más bien la falta de ella, quedó muy patente.

Con todo y con esto, el Valencia llegó con más opciones al filo del descanso. Primero con un tímido disparo de Ugrinic y después con la ocasión más clara del primer acto después de que Copete encontrase a Danjuma al espacio con un envío sensacional y el centro del neerlandés fue negligentemente despejado por Djené al travesaño.

Con la reanudación la cosa no cambió demasiado. El panorama sobre el campo era el esperado entre dos equipos con muchas dudas y todavía más miedo a perder. El Valencia era incapaz de hacerse con el cuero especialmente desde la entrada de Santamaria y en el tramo inicial de la segunda parte Danjuma demostraba su falta de confianza en una acción que en otros momentos resolvía con aplomo disparando al lateral de la red.

Copete salvaba varias acciones

No era de extrañar, de hecho, que fuera el elegido por el entrenador para abandonar el campo e intentar darle un giro al partido con la entrada de Umar Sadiq y Diego López. Mientras el Valencia no reaccionaba, en todo caso, era Copete el que salvaba una y otra vez a los suyos.

El partido entraba en su fase decisiva con todo por decidir. Lo intentó Diego López con un disparo que tocó en Diego Rico mientras el Valencia buscaba premio en un encuentro que podía caer hacia cualquier lado... Y fue el del Valencia CF. Filip Ugrinic encontró un muy buen pase filtrado a José Luis Gayà, que definió ante la salida de David Soria como si fuese un delantero centro con una picada magistral.