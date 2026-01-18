Gran triunfo del Valencia Femenino dedicado a Fernando Martín y su familia

El Valencia Femenino sumó este domingo su segundo triunfo consecutivo en LaLiga F tras superar en el Antonio Puchades 2-0 al Cacereño. Ferrato y Marcano dieron forma a un triunfo importante que permite al conjunto valencianista mantenerse tercero en la clasificación, todavía lejos pero con opciones de apurar la primera plaza que da acceso a ascenso directo y que ostenta ahora mismo el Alavés.

Fue un partido especial, marcado por el recuerdo a Fernando Martín y sus tres hijos fallecidos en el naufragio de un barco en Indonesia. Minutos antes del partido se llevó a cabo un sentido homenaje hacia el entrenador del Valencia Femenino B.

Crónica del partido

El Valencia CF Femenino sumó tres importantes puntos en el estadio Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva VCF ante el CP Cacereño gracias a los goles de Ferrato (min.45) y Marcano (min.80). Las de Mikel Crespo se enfundaron el mono de trabajo cuando fue preciso y la victoria se quedó en casa.

Saltaba el Valencia CF Femenino con ganas de marcar el 1-0 lo antes posible, aunque el CP Cacereño no iba a ponerlo fácil.

Con un 1-4-5-1, las de Ernesto Sánchez, hoy en grada por sanción, contrarrestaban las ganas de las de Mikel Crespo, que se traducían sobre todo en rápidas contras comandadas por M. Martí y Rebecca E.

También intentaban aprovechar las del Puchades, en córners y faltas, la altura de Nazareth, Ferrato y Yasmin.

Precisamente, era la delantera italiana quien conseguía el 1-0 en el minuto 45 al rematar un balón peleado por Tere entre el área pequeña y el punto de penalti. Así finalizaba la primera mitad.

Homenaje / VCF

Comenzaba la segunda parte con las blanquinegras asegurando la circulación del esférico y acercándose a área rival con, de nuevo, M. Martí y Rebecca E. como protagonistas.

Las valencianistas estaban logrando controlar el tempo del choque, minimizando el peligro de las cacereñas. Estas, superado el minuto 60, decidían subir la línea de presión hasta el área de Jana.

Con 20 para el 90 más añadido, el CP Cacereño apretaba y el Valencia CF Femenino sabía ponerse el mono de trabajo. El tramo final del encuentro se preveía duro.

Locales y visitantes habían hecho cuatro y tres cambios respectivamente en esta segunda mitad hasta el momento.

Homenaje / VCF

El definitivo 2-0 lo materializaba Marcano en el minuto 80. Monente pasaba en largo a Rebecca E., que superaba en carrera a la defensa visitante, su chut golpeaba en el poste derecho de Fernández y la '7' blanquinegra ponía el segundo en el electrónico para las del Puchades, donde se quedaban los tres puntos.

FICHA TÉCNICA

2 – Valencia CF Femenino: Jana, Tamarit, Lena Pérez, Nazareth, Ferrato (Marcano, min.76), Rebecca E. (Soler, min.85), Mbadi C., Tere (Monente, min.65), M. Martí (Mascarell, min.76), Esther (Celia, min.76), Yasmin (c).

Banquillo: Marina (ps), Celia, Marcano, Monente, Mascarell, Soler, C. Tormo.

Entrenador: Mikel Crespo.

0 – CP Cacereño: Fernández, Yoshimura, Fukuta (Carrillo, min.58), Díaz (López, min.46), Rubio, Sánchez (Matlou, min.58), Ndaw (Hayasi, min.81), Bella, Ariadna, Jiménez, Ordóñez (Ramos, min.85).

Banquillo: Baz (ps), Ramos, López, Matlou, Carrillo, Acedo, Hayasi.

Entrenador: Ernesto Sánchez.

Goles: 1-0, Ferrato (min.45); 2-0, Marcano (min.80).

Árbitras: principal, Josefa Sánchez; asistente 1, Itziar Álvarez; asistente 2, Génesis Suárez. Tarjeta amarilla para Fukuta (min.06) y Sánchez (min.56).