Hugo Duro sí podrá estar contra el Espanyol

Hugo Duro podrá disputar finalmente el próximo partido del Valencia CF frente al RCD Espanyol después de que se haya aclarado la confusión surgida en el encuentro ante el Getafe. El jugador parecía haber sido expulsado en el banquillo por parte del colegiado Ortiz Arias cuando ya había abandonado el terreno de juego, pero finalmente el acta arbitral ha esclarecido que la roja ha sido para Cristian Rivero.

El delantero madrileño, que fue titular junto a Lucas Beltrán en ataque a pesar de que ya está Umar Sadiq en el equipo, tendrá una semana para seguir pujando con el nigeriano por un puesto en el equipo inicial de Carlos Corberán en una competencia que ahora se le ha puesto más dura.

Complicado reencuentro

El futbolista tuvo un duro reencuentro con su gente, que le insultó desde que llegó al campo a gritos de "traidor" y durante el partido. Duro, por contra, tuvo buenas palabras hacia los que sí le aplaudieron en su retorno.

El guardameta, por contra, no será el suplente de Stole Dimitrievski la próxima jornada y cederá su sitio presumiblemente a Vicent Abril, portero titular del Valencia Mestalla que esperará su turno en el banquillo si le pasa algo al meta macedonio.