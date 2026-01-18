Lucas Beltrán banca a Gayà: "Trabaja muchísimo y se lo merece"

El delantero del Valencia CF Lucas Beltrán mostró su satisfación por la primera victoria lejos de Mestalla y su felicidad por el gol de su capitán José Luis Gayà. "Marcó el capi que se lo merece, los delanteros queremos hacer goles y asistencias, pero lo importante es el Valencia. Hoy le toco a José y contento porque trabaja muchísimo y es nuestro capitán", aseguró el capitán. Estas fueron sus palabras en declaraciones al club:

Primera victoria

Felices porque era el primer partido de la segunda vuelta, veníamos de resultados complicados, era un rival difícil que nos impidió jugar como nos gusta, pero hemos luchado y estamos muy contentos.

Importancia de ganar

El Getafe es un equipo complicado, hace muy bien su trabajo, nos rompió las líneas de pase, iban mucho al duelo, pero hay que saber sufrir para aprovechar los momentos del partido. Lo importante era ganar.

Cambio de dinámica

Es la primera victoria fuera de casa y esperamos que vengan muchas más, esperamos cambiar esta dinámica que no nos gusta a nadie, pero confiamos en nuestro trabajo. Es un grupo que trabaja al máximo, el cuerpo técnico nos da muchas variantes y nos lo merecemos, vamos a seguir trabajando porque es la única manera de salir adelante.

Espanyol

A partir de mañana vamos a pensar en el Espanyol que también es un equipo que está muy bien, pero jugamos en casa con nuestra gente.

Gol de Gayà

Marcó el capi que se lo merece, los delanteros queremos hacer goles y asistencias, pero lo importante es el Valencia. Hoy le tocó a José y contento porque trabaja muchísimo y es nuestro capitán.