Mensaje claro de Corberán al Valencia

La primera parte del Getafe-Valencia ha dejado poco que reseñar en lo futbolístico, por no decir nada, pero sí una mala noticia para el conjunto blanquinegro, que alrededor del minto 30 veía como perdía a uno de sus centrales titulares, César Tárrega, por lesión.

Lo que parecía una lesión (o molestias) simple que acarreaba un cambio antes de tiempo, ha terminado convirtiéndose en un claro mensaje de Carlos Corberán hacia el club y la dirección deportiva: el fichaje del central no puede esperar ni un día más.

Cambio de sistema antes que Cömert

Y es que, con la sustitución de Tárrega, Carlos Corberán ha preferido cambiar ligeramente el sistema sobre el terreno de juego que meter en el campo al cuarto central de la plantilla, Eray Cömert. El técnico de Cheste deja claro que no confía en el suizo, algo que ya quedó claro el pasado verano cuando fue catalogado de 'descarte', aunque se terminó quedando por la incompetencia en el mercado del club.

Así, Corberán ha preferido introducir a Baptiste Santamaría en el campo, retrasando a Pepelu a la posición de central, una variante que había probado esta semana en Paterna, a sabiendas de que, si algún contratiempo físico acaecía en la posición de central, Cömert no iba a ser ni siquiera una posibilidad.

Corberán en sala de prensa / E.RIPOLL

El central que no llega

Hace tiempo que el Valencia necesita y busca un central, no es ningún secreto. Hay varios nombres en la agenda, uno de ellos Justin De Haas, nombre desvelado por SUPER, pero la incapacidad y desinterés de apostar económicamente por un futbolista complican, y mucho, cualquier operación.

Cömert, posibles molestias

Según ha informado Tribuna Deportiva, Cömert podría haber llegado al partido con unas leves molestias que, por otra parte, no le han impedido entrar en la convocatoria.